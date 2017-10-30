即巿股評 港股直擊

讀者何小姐於10月19日收市後給我電郵提問，但因筆者每天收發電郵實在太多，以致要另開一個新電郵地址來應急，便小看了原本電郵情況，故此在多日後才撰文回覆，在此表示抱歉！

這是何小姐的電郵內容：「聶Sir您好。剛剛在網上閱畢您分析中國新電訊(08167)的文章，由於我在1.5元之際已買入此股票，但它到現在仍是不斷在跌，故此很想找專業人士給我指引，應該如何是好。本來，我是想把我的儲蓄放在股票投資的，沒想過會變成這樣，希望您能抽空幫助我，再次分析此股票，無限感激！」

兩年多前曾宣布供股

當筆者查閱昔日文稿時，留意到上回分析中國新電訊已是去年初的事情，於本專欄分別在1月7及8日撰文，命題是「有人布局極盡心思 (上、下)」，有興趣不妨重溫。至於從何小姐的買入價看來，進場時點應在2015年6月9至19日之間，持股歷時最多九個交易日，便遇上在6月22日 (星期一) 開市前宣布停牌，並於7月7日晚上見「提示性公布」，內容寫到董事會建議通過「公開發售」的方式籌集資金。從「公開發售」的字眼，便知集團當時有意進行沒有供股權交易的供股方案。而接近兩個月的停牌後，於8月12日開市前發布公開發售詳情及宣布當日復牌，比例雖為2供1，但供股價為0.38元，較6月19日收報1.69元折讓高達77.51%，計出理論除權價為1.2533元，而於8月12日最高價為1.30元，較理論價高出不足4%，最終收報1.11元，較停牌收報1.69元跌逾34%。

大股東疑似壓價收貨

就著原定發布供股結果日期為2015年11月3日來看，較宣布當日為8月12日，歷時近三個月，雖則要通過決議案才可進行，但一般兩個月內會完成，如何日子偏長，前文已表示不尋常。然而，實際的公布結果日期為同年12月29日，即歷時近四個半月。當時供股日期為12月10至22日，收市價介乎0.4至0.44元，較供股價0.38元高出不到16%，明顯是要打消散戶股東的供股意欲，目的是讓作為包銷商的大股東WINNER MIND INVESTMENTS LIMITED可大舉收貨。結果的確有效，大股東佔權由供股前的25.55%大幅提升至40.52%，公眾持股佔比則由66.10%降至53.84%。事實上，自12月21日起股價連升六日至12月29日收報0.59元，較12月18日 (星期五) 收報0.40元，累升47.50%，而12月29日更一度高見0.63元，較0.4元之升幅高近六成，視為有心人托價散貨的線索。

主席賬面蝕近三億五

而從之後的股價表現，便知推斷正確，理由是上述高位過後股價便反覆向下，而成交量則逐漸減少，表示有心人不再托價，去年2月12至29日收市價失守供股價0.38元，介乎0.31至0.365元。截至上周五 (10月27日) 收報0.237元，較供股價低近38%。若以讀者買入價1.50元計算，賬面損失已逾84%，但我仍為損失既已超過八成，認為現時離場並不適宜。另想指出主席兼執行董事列海權，自上述供股後因佔權為30%及以上而成了控股股東。當時認購約22.38億股供股貨，之後從2016年2月2日至2017年10月9日再披露增持41次股份，合共增持約9884萬股。但實則期內增持約2.46億股，只是約1.48億股沒有披露交易記錄，估計是由多次少量增持股份所致，令佔權由40.52%變為現在的43.11%。假設那大約1.48億股的每股成本也是0.38元，即從上述供股至今年10月9日，列海權合共增持約24.84億股，涉資約9.37億元，計出平均買入價為0.3774元，較上周五收報0.237元，賬面損失37.20%，金額超過3.48億元，反映日後股價回升至供股價0.38元或以上機會大。

貨源歸邊利股價發展

再者，於10月26日中央結算系統 (簡稱CCASS) 顯示參與者有251名，持有約95.27億股，扣除管理層及配偶合計持有約41.09億股，於CCASS的街貨量約54.18億股，其中首11名參與者均持有超過1億股，仍為屬有心人持貨機會大，她們佔參與者總數僅4.38%，卻持有約37.55億街貨 (已扣除管理層及配偶持股)，計出街貨佔比69.31%，遠高於六成，反映貨源已被歸邊，也可視為日後股價可望上揚的另一線索。倘於有心人拉升股價時，上試0.5元是有可能的，不過要回到讀者家鄉價，恐怕不花上三年以上的日子亦難以成事。

聶Sir

富途證券證券分析師

證監會持牌人士

電郵：[email protected]

於執筆時，筆者或相關人士，並未持有上述股份。

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