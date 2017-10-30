放咗幾日假返嚟，叉完電要收拾心情投入工作，撞正今日10月期指結算，又係一個新開始。美股係欲罷不能，定係末路狂奔，暫時未可以下結論，但上周五三大指數造好，納指更勁升逾2%，帶動騰訊(00700)喺周五ADR做好，恒指夜期重上28500水平。
可惜港股今日高開後表現反覆，未能借美股強勢向上。恒指高開146點，一度升至28650點，但內地股市唔爭氣，拖累港股急轉彎，曾倒跌77點至28360點半日低位，又去番10日線(28391)同20日線(28365)附近。上證指數早段跌逾1%，3400點得而復失，搞到港股亦唔精神。恒指半日報收28452點，升13點，算係守住喺10日及20日線之上。國指則跌11點，報收11631點。
大笨象(00005)已派成績表，首三季列賬基準除稅前利潤149億美元，按年增長41%。經調整除稅前利潤174億美元，按年增長8%。呢份成績表市場應該收貨，但預咗季度業績唔會再有回購方案公布，暫時今年回購方案已定，唔算有特別驚喜。不過股價喺上半場已升逾1%，睇吓業績後有冇資金追捧。
內險股同內銀股排住隊派成績表，暫時股價都係跟大市先升後回，平保(02318)早段見過69.5元新高，但內地股市仆直，中資股當然首當其衝，平保亦曾倒跌，但首三季成績表報捷，支持股價回升，半日報收68.8元。一直落後嘅國壽(02628)今日亦見上升，不過兩隻內險股二揀一，阿Man諗唔唔使諗，繼續捧平保。從平保嘅季度業績睇得出，集團呢幾年積極發展唔同生意，包括投資銀行、fintech，財險同資產管理等等都相當成功，唔再好似國壽過分依賴A股投資，其內含值已拋離國壽幾條街。阿Man一向都認為平保比起國壽質素高得多，有信心今年平保股價可以升至72元，甚至更高水平。
油價持續向上，一直滯後嘅三桶油，今日總算有番啲睇頭，最受惠油價上升嘅中海油(00883)，半日股價升近4%，係最大升幅藍籌股。至於中石油(00857)及中石化(00386)股價分別升2.2%及1.6%。相對油價升幅，三桶油今年累計升幅仍落後油價一大截，相信中海油企穩10元，有機會再向上挑戰12元。至於中石油及中石化，受惠油價上升遠不及中海油，要玩呢個板塊，梗係揀最強嘅中海油。
麥狄文
(徐狄怡‧證監會持牌人)