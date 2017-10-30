滙豐控股(00005)公布，截至9月底止第三季列賬基準除稅前利潤46.2億元(美元‧下同)，按年飆升4.48倍。當中亞洲區仍然是滙控最大盈利來源，第三度稅前盈利按年增10.08%至40.29億元。
其他地區方面，歐洲區虧損5000萬元，去年同期虧損16.17億美元；中東及北非盈利3.64億元，按年升10.64%：北美洲盈利1.27億元，增92.42%；拉丁美洲盈利1.5億元，去年同期虧損15.95億元。
首三季，亞洲區稅前盈利則為116.59億元，按年升7.8%。
滙豐控股(00005)公布，截至9月底止第三季列賬基準除稅前利潤46.2億元(美元‧下同)，按年飆升4.48倍。當中亞洲區仍然是滙控最大盈利來源，第三度稅前盈利按年增10.08%至40.29億元。
其他地區方面，歐洲區虧損5000萬元，去年同期虧損16.17億美元；中東及北非盈利3.64億元，按年升10.64%：北美洲盈利1.27億元，增92.42%；拉丁美洲盈利1.5億元，去年同期虧損15.95億元。
首三季，亞洲區稅前盈利則為116.59億元，按年升7.8%。
|下一篇：
|歐智華:零售業務良好 港存貸款進一步增加
|上一篇：
|滙控上季炒房業務盈利下跌