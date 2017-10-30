今日 12:53
重要通告
港股直擊
靄華押業(01319)公布截至9月底止中期業績，純利5443.5萬元，按年升1.2%；每股盈利2.5仙，派中期息0.78仙。
期內，營業額1.1億元，按年升3.64%。
雷蛇周三招股 無懼勁敵凍資
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特首選戰一役揚名 羅永聰做公關搵真銀
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以生命書寫生命
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Implications of Abe’s landslide victory
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陳致強
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滙控第三季列賬基準稅前利潤46億美元
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奧立仕控股權易手 何厚鏵子入主
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【異動股】招行績後挫逾6% 野村續叫減持
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滙控回購370.9萬股
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