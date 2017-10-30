港股直擊 即巿股評

美國三大指數上周五晚造好，納指飆升2.2%。港股今早曾升逾200點，不過其後表現反覆。

恒指高開146點，突破10天線和20天線滙聚區，開市後曾升211點，見28650點超過一周高，不過升勢其後急回，曾倒跌77點，見28360點半日低，之後回穩。恒指中午收報28452點，升13點或0.1%，大市成交額589.81億元。

國企指數報11631點，跌11點或0.1%。

A股一度顯著受壓，滬指半日跌0.73%；深成指跌0.79%。

藍籌股方面，滙控(00005)半日收市前已公布，首9個月列賬基準除稅前利潤按年增長41%，經調整除稅前利潤按年增長8%，股價中午收市前抽高，中午升1.1%；騰訊(00700)升0.6%；中海油(00883)升3.8%，為表現最好藍籌；國壽(02628)升1.6%。相反，友邦(01299)跌1%；建行(00939)跌0.3%；工行(01398)跌0.6%；信置(00083)跌1.9%。

焦點板塊

科技股：美國納指上周五晚飆升2.2%，當中旗下iPhone X已開始預訂的蘋果公司升3.6%，本港蘋果概念股今早向上，瑞聲科技(02018)曾飆5.7%，半日升2.8%；舜宇(02382)升1.6%；高偉(01415)升2.7%；富智康(02038)升0.4%；丘鈦(01478)升0.5%；ASM太平洋(00522)升0.9%。其他手機零件股方面，通達(00698)首九月營業額按年增近14%，股價半日急升7.2%；信利(00732)升2.9%；比亞迪電子(00285)首9月盈利升1.25倍，半日升4.9%。科網股方面，金山(03888)升2.4%；美圖(01357)升1.4%。另外，中芯(00981)升4.5%；鴻騰(06088)升3.1%。5G題材股回勇，中通服(00552)升3%；長飛(06869)升2.8%；京信通信(02342)升1.4%；中興(00763)升6.9%。

教育股：上周五受壓，個別股份今早反彈，楓葉教育(01317)發盈喜，預計全年純利較去年同期錄得不少於30%增幅，股價半日升4.6%；睿見教育(06068)升5.1%；新高教(02001)升2.4%；宇華教育(06169)升1.8%。

汽車股：多股今早受壓，吉利(00175)跌2.1%；廣汽(02238)跌0.9%；長汽(02333)跌1.9%；華晨(01114)跌1.2%；北汽(01958)跌1.2%。《新京報》引述消息稱，Tesla將在上海建立獨資工廠，新能源車股亦受壓，比亞迪(01211)第三季純利按年減少24%，半日跌3.5%；五龍電動車(00729)跌5.6%。

焦點股份

招商銀行(03968)：今早曾挫6.2%，半日跌4.4%為跌幅最大國指成分股。招行第三季賺195.5億元人民幣，較去年同期增長15.6%。野村維持招行「減持」評級和目標價16.22元不變。

中國宏橋(01378)：自3月22日起停牌，今早復牌，裂口高開30.5%，曾飆45.8%，半日升33.3%，成交額9.39億元。集團公布，截至6月底止中期盈利14.82億元人民幣，按年下跌54.81%。去年業績方面，全年盈利68.5億元人民幣，按年增長84.81%，派末期股息27港仙及特別股息20港仙。

中國國航(00753)：上周五急升7%，今早進一步造好，創逾3個月高，半日升3.8%。集團上周五收市後公布，首三季盈利82.79億元人民幣，按年增長14.55%。

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