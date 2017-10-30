即巿股評 港股直擊

上個星期五(10月27日)，恒指朝早裂口高開之後，5分鐘圖見10點35分、10點40分同10點45分高位做過28493同28494點，呢個「迷你三頂」出現之後個市升幅又止步；唔緊要，大市回落返嘅話咁即係啲技術分析由超買變超賣，如是者恒指牛(64581)就可以順利落場；但須謹記呢期我哋都係keep住採取day trade或者「今日買、明早走」嘅短線策略，如果吼得準係下半場1點25分趁SlowSTC(14,3)出現超賣時(或者附近時間)入(64581)嘅話，一係就下晝2點半或者尾市個10分鐘做day trade將隻(64581)掉走；一係就今朝早恒指開28585點時走人，若然做咗貪心鬼嘅話，依家10點9分，恒指倒跌58點，(64581)錯失咗最佳時機之餘，就算比你有心等到今日SlowSTC(14,3)見超賣嘅話，都難保(64581)損手。

既然恒指依家由升轉跌，咁即係話今朝早個上升裂口，依家10點12分，升幅又有啲收窄，怪不得戰友Jack都講句「個市好chok」。從日線圖睇嘅話，今日恒指粒燭暫且呈高開低收，依家10點15分，低位暫時做過28360點，下方都仲有條20天線(28364點)頂住，不過咁，10天線(28389點)同20天線就嚟相交，即係有機會出現「短期死亡交叉」，而保歷加通道口又出現收窄嘅情況，即係升嘅升唔多，跌又跌唔落，不如開恒指牛熊證街貨圖睇吓有無啟示啦。

依家10點17分，恒指做緊28441點，最高暫時做過28650點，即係話上方熊證28500至28599點同28600至28650點嘅熊證已經死亡，前者有相當於213張期指，後者就28600至28649點嗰696張期指(爭1點應該期指張數唔會爭好遠既)，夾埋就有909張期指，咦？真係唔經唔覺晨早食咗咁多嘢架啦。

用返頭先mark嘅恒指現價去計數，即係話依家最貼價嘅係28650至28699點，呢度有相當於133張期指，而重貨區就係28800至28899點，呢度有1400張期指，如果要個市由依家食到上去重貨區嘅話，夾埋就有就1926張期指，不過就要由現時起步行上多458點先得。

再睇埋下方牛證，重貨區就係28000至28099點，呢度有相當於1478張期指，連同中間個三個100點區域嘅話，夾埋就有1711張期指。同樣由現價向下行，其實只要個市向下行多411點嘅話就食得到呢堆期指張期指啦。

咁講，兩邊重貨區同現價都唔係近，而上方遠十零點但就多215張期指，若然要個市依家貿然咁向上/下彈4400幾點嘅話，倒不如唔郁住，等由現價至重貨區啲街貨再儲肥啲，成件事就會變得抵啲啦；即係等同你依家將你想買嘅淘寶放位喺購物車度，等「雙11」到時先一次過買，可以攞到最大嘅優惠之餘，集運都抵啲啦。

「咁我哋架購物車點呀？」唔好「添加」住，就睇吓大市嘅傾向係點我哋先至「加入購物車」，甚至可以「立即購買」添，依家就window shopping住先啦。

作者阿珊，從事財經及投資版報道超過10年，由平面媒體走到網絡世界。相信技術分析，由窩輪到牛熊證無一不炒，唔貪心，志在搵餐下午茶。

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