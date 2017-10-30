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今日 09:58 港股直擊 即巿股評

【異動股】中航國際再飆16% 創逾兩年高

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今日公布業績的中航國際控股(00161)連續兩日急飆，暫時最多升15.7%，見6.79元創逾兩年高，現升12.1%，成交額3240萬元。

集團上周公布，獲中證監批准，旗下深南電路於深圳證券交易所獨立上市，有關建議分拆及建議A股上市之最終發售規模、發行價及其他詳情尚未落實。

另外，集團上周亦公布，建議出售中航萬科的評估報告草稿已獲航空工業批准，最終評估值為38.47億元人民幣(下同)，據此，建議出售事項之最低標價定為18.12億元。

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