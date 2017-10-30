即巿股評 港股直擊

上周五恒指高開後反覆偏好，全日波幅188點。恒指收報28438點，升236點，升0.81%，成交金額998.57億元。國指收報11643點，升197點或1.72%；上證收報3416點，升9點或0.27%。三項指數都向好，以國指表現較佳，主要受惠於內銀股走勢向好。

恒指呈3連陽走勢，與早前走勢一併參考，出現近「早晨之星」形態。MACD快慢線差負距收窄，走勢改善。全日上升股份667隻，下跌866隻，未如指數般強。

香港證監會主席唐家成表示，香港證監會支持引進不同投票權架構，正與香港政府和香港交易所(00388) 討論保障投資者措施。

中國將對煤炭市場進行檢查，嚴厲打擊「惡意」囤積和價格壟斷行為。中國冬季鋼鐵限產，料利淡鐵礦石的需求，但利好鋼鐵行業。

蘋果(AAPL US) 稱iPhone X 的需求「極好」。iPhone X在英國和香港預售中被搶購一空；另有評論指iPhone X在中國預訂或已達550萬部。

美國總統特朗普料宣布聯儲局下任主席提名，他表示腦海中對於下任主席已經有了非常具體的人選。特朗普將於11月8至10日首次訪華，預計將有約40家企業的代表參加隨行的貿易代表團，並與中國簽署數十億美元的投資協議。美國和中國同意認可對方的飛機安全審批制度，這可能會促進中國迅猛發展的航空製造業。

美國第三季度經濟以年率計增長3%，高於預估的2.6%，顯示消費者和企業需求未有受颶風影響。白宮發布分析文章指出，將公司稅率調降到20%將加快經濟成長，與未有減稅的情況相比，減稅將能拉動經濟增長3%至5%。美股三大指數向好，今早亞太股市向好，夜期及ADR上升，料利好恆指走勢，阻力參考為10月19日高位28798.78點。另，是日期指結算及滙控(00005)公布第3季業績，當心市況有異動波動。

個股介紹：

中國人壽(02628)的主要業務為在中國經營人壽保險、意外保險與健康保險，以及資產管理業務。

集團首三季淨利潤268.25億元(人民幣.下同)，按年升98.3%，每股收益0.94元。單計第三季度淨利潤為145.83億元，按年升3.65倍。首三季實現保費收入4499.92億元，同比增長19.6%，保費規模超過去年全年水平，市場份額居行業第一。其中，首年期交保費首次突破千億元大關，實現保費收入1020.66億元，增19%。截至9月底，投資資產為2.59萬億元，淨投資收益率為4.99%，總投資收益率為5.12%，同比分別增長0.44個百分點和0.65個百分點。核心償付能力充足率和綜合償付能力充足率分別達278.31%和282.37%。

參考彭博數據，2017年預測市盈率為22.73倍，周息率.1.66%。股份上日收25.65元，上望30元，止蝕設於25元。

岑智勇

南華金融集團高級策略師

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