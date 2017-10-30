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今日 09:27 港股直擊 即巿股評

【異動股】宏橋停牌7個月復牌 裂口飆三成

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自3月22日起停牌的中國宏橋(01378)，今早復牌，裂口高開30.5%，報9.2元，暫有成交額4930萬元。

集團公布，截至6月底止中期盈利14.82億元(人民幣‧下同)，按年下跌54.81%，每股盈利20分，不派中期息。

期內，收入461.97億元，按年上升82.06%。

該公司同時公布，截至去年12月底止年度業績，盈利68.5億元，按年增長84.81%，每股盈利96分，派末期股息27港仙及特別股息20港仙。

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