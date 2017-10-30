自3月22日起停牌的中國宏橋(01378)，今早復牌，裂口高開30.5%，報9.2元，暫有成交額4930萬元。
集團公布，截至6月底止中期盈利14.82億元(人民幣‧下同)，按年下跌54.81%，每股盈利20分，不派中期息。
期內，收入461.97億元，按年上升82.06%。
該公司同時公布，截至去年12月底止年度業績，盈利68.5億元，按年增長84.81%，每股盈利96分，派末期股息27港仙及特別股息20港仙。
最新推出的《360選股器》助您篩選心水股，歡迎免費試用。
自3月22日起停牌的中國宏橋(01378)，今早復牌，裂口高開30.5%，報9.2元，暫有成交額4930萬元。
集團公布，截至6月底止中期盈利14.82億元(人民幣‧下同)，按年下跌54.81%，每股盈利20分，不派中期息。
期內，收入461.97億元，按年上升82.06%。
該公司同時公布，截至去年12月底止年度業績，盈利68.5億元，按年增長84.81%，每股盈利96分，派末期股息27港仙及特別股息20港仙。
最新推出的《360選股器》助您篩選心水股，歡迎免費試用。
|下一篇：
|社科院:民企融資成本高 銀行須服務實體經濟
|上一篇：
|【技術戰室】天能動力MACD出現熊差