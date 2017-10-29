今日 09:16
重要通告
港股直擊
國藥控股(01099)公布截至9月底止9個月業績，純利36.6億元(人民幣．下同)，按年增長1.54%，每股盈利1.32元。
期內，營業總收入2086.31億元，按年增長8.04%。
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