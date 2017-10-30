港股直擊 即巿股評

港股今日期指結算，美國科技股上周五急升，料刺激今日騰訊(00700)股價表現，市場繼續聚焦重磅股業績。

美股上周五集體上升，美國第三季經濟增長好過市場預期，加上多隻科技股的季度業績表現理想，刺激投資者入市意欲，納指創去年11月7日以來最大單日升幅，收報6701點，升144點或2.2%。道指收市報23434點，升33點或0.14%。標普500指數收報2581點，升20點或0.81%。根據美國商務部的初值數字，第三季國內生產總值上升3%，較第二季升幅收窄0.1個百分點。經濟師原先預測只會增長2.5%。

在美國買賣的主要港股預託證券(ADR)價格，和本港上日收市價比較，造價個別發展。滙控(00005)ADR折合港元計收報76.75元，較本港上日收市跌0.35元；騰訊(00700)ADR顯著造好，收報353.63元，升5.83元；國壽(02628)ADR收報26元，升0.35元。油價上升，中海油(00883)ADR收報10.21元，升0.11元；中石油(00857)ADR收報5.02元，升4仙，公司將於今日公布季績；中石化(00386)ADR收報5.69元，升4仙。至於電訊股，中移動(00941)ADR收報79.03元，跌0.17元；聯通(00762)ADR收報11.23元，跌0.17元。

ADR港股比例指數報28569，較上周五恒指收市升130點或0.46%。恒指上周五最多升292點，高見28494點，收報28438點，升236點或0.8%。重上10天線(約28415點)。不過，反映股價高於50天線比率的中線市寬下跌0.2個百分點報55.6%，現時有21隻恒指成分股之股價低於50天線，銀娛(00027)上周五跌2%，剛跌穿50天線。另外，上周五多隻早前表現強勢的大市值股份逆市受壓，包括:碧桂園(02007)、吉利(00175)、融創中國(01918)、舜宇光學(02382)、華晨中國(01114)等。恒指短期阻力為本月高位28798點，支持位為28000點水平。

國企指數走勢宜多加留意，已連升四個星期累飆733點或6.7%，收報11643點，短期有望突破10月19日高位(11693點)，創逾27個月新高。

焦點板塊

內銀股：工行(01398)、農行(01288)、中行(03988)及民行(01988)將於今日公布第三季業績。至於招商銀行(03968)上周五收市後公布首三季純利按年上升12.8%，留意今日股價表現。

焦點股份

滙控今日公布第三季業績，若按列賬基礎計，綜合預測顯示第三季稅前盈利中位數為46.51億元，按年大升4.52倍。至於撇除重大項目的特殊因素，今年第三季集團經調整稅前盈利中位數預測為54.11億元，按年微跌3.2%。

比亞迪(01211)：昨晚公布第三季淨利潤按年下跌兩成四，首三季淨利潤27.9億元人民幣，按年下跌兩成四。公司預期全年淨利潤倒退一成半至兩成。

比亞迪電子(00285)：公布首九個月純利19.85億元人民幣，按年增長1.2倍。 公司指，第三季度盈利按季下跌，主要因為玻璃、陶瓷等新項目在第三季的投入，令研發費用增加，對毛利率及盈利產生一定影響。

楓葉教育(01317)：發盈喜，公司預期截至8月底止年度，純利增長不少於三成，主要因為入讀學生人數增加、學校的使用率上升及學費增加，以及學生相關服務收入增加。

中國國航(00753)：首三季純升上升14.55%；期內營業收入上升8.8%。國航上周五股價收市急升7%，報7.14元。