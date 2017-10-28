即巿股評 港股直擊

中共十九大閉幕後，內地股市大致向好，上證綜合指數亦步亦趨，近期重上3400點以上；不過市場焦點似乎落在企業業績上。多隻中資股，包括內銀、內險、汽車股及資源股等相繼公布季度業績，個別業績理想在股份，在績後出現明顯突破，引來不少資金作追逐部署。

中國人壽(02628)公布，首九個月純利達268億元人民幣，按年增長逾98%，符合早前的盈喜預測。中人壽周五高位曾升逾3%，收市仍升近3%，企穩在25元以上。向上阻力留意52周高位26.2元，並觀望25元能否建立支持。周四有逾640萬元流入中壽認購證，5日累計流入逾1900萬元。看好可留意中壽購(12695)，行使價28.87元，18年3月到期。或中壽牛(66281)，收回價24.18元，行使價23.78元，18年3月到期。

建行(00939)公布，首三季度淨利潤按年增約3.8%，而第三季淨利潤增幅約4.1%。建行周五曾急升逾4%，一度突破7元關口，收市仍升逾3%。向上留意重上近期高位7.1元的機會，支持參考10天線約6.9元。看好可留意建行購(17526)，行使價8.38元，18年4月到期。或建行牛(66680)，收回價6.85元，行使價6.75元，18年9月到期。

中人壽及建行業績後向好，有資金在部署中資金融股公布業績前，亦作先行部署，利好相關股份的表現。周五公布季度業績的中國平安(02318)，周五再創歷史新高，收市仍升逾2%至68.75元，以全日最高位收市。北水周四部署中國平安，當日錄得逾3億元內地資金，通過滬港通和深港通南向渠道流入中國平安。向上阻力可參考70元關口，支持留意67元水平。周四有逾220萬元流入平安認購證，5日累計流入逾5400萬元。看好可留意平安購(11495)，行使價79.18元，18年2月到期。或平安牛(66684)，收回價67.12元，行使價66.52元，18年8月到期。

工行(01398)及中行(03988)將於下周一公布季度業績，兩行周五雙雙向好，工行收市升約4%；中行重上4元，收市升約3%。看好工行可留意工行購(17525)，行使價7.38元，18年4月到期。或工行牛(62197)，收回價6.08元，行使價5.98元，18年9月到期。看好中行可留意中行購(12205)，18年5月到期。或中行牛(60300)，收回價3.75元，行使價3.67元，18年9月到期。

除了工行及中行外，下周一亦會有滙豐(00005)公布季度營運數據，滙豐周五繼續橫行，維持在77元附近徘徊，收市靠穩。向上留意重上78元的機會，支持參考76元水平。周四有逾120萬元流入滙豐認購證，5日累計流入逾460萬元。看好可留意滙豐購(17695)，行使價84.88元，18年1月到期。或滙豐牛(60802)，收回價75.88元，行使價74.88元，18年7月到期。

個別汽車股在公布季績後走勢反覆。獲券商唱好的廣汽集團(02238)公布，首三季淨利潤按年增近六成，股價周五曾急升逾6%，一度突破22元，再創歷史新高，但及後有獲利沽壓出現，收市倒跌逾4%。向上觀望重上22元機會，支持參考20元關口。周四有逾1900萬元流入廣汽認購證，5日累計流入逾3600萬元。看好可留意廣汽購(17933)，行使價22.68元，18年5月到期。

長城汽車(02333)公布，首三季淨利潤按年倒退約60%，而單計第三季，淨利潤按年跌幅更接近80%。長汽周五曾急跌逾6%，一度失守10元關口，但收市跌幅收窄至不足3%，10元關口亦失而復得。向上阻力可參考11元，支持留意9.5元水平。看好可考慮長汽購(23019)，行使價11.98元，18年1月到期。

《瑞信香港認股證及牛熊證銷售主管何啟聰》

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