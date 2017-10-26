今日 19:22
重要通告
港股直擊
中國神華(01088)公布，今年首9個月利潤386.1億元(人民幣‧下同)，按年增長1.07倍，每股盈利1.941元。
期內，經營收入1825.35億元，按年增加46.26%。
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