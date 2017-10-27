郵儲銀行(01658)公布，今年首三季淨利潤404.95億元(人民幣‧下同)，按年增長17.06%，每股盈利50分。
期內，營業收入1613.45億元，按年上升14.86%。其中，淨利息收入1365.39億元，增長10.47%。手續費及佣金淨收入103.02億元，增長23.51%。成本收入比60.89%，下降3.4個百分點。不良貸款率0.76%，撥備覆蓋率312.22%。
9月底，核心一級資本充足率8.73%，一級資本充足率9.84%，資本充足率12.73%，均滿足監管要求。
郵儲銀行(01658)公布，今年首三季淨利潤404.95億元(人民幣‧下同)，按年增長17.06%，每股盈利50分。
期內，營業收入1613.45億元，按年上升14.86%。其中，淨利息收入1365.39億元，增長10.47%。手續費及佣金淨收入103.02億元，增長23.51%。成本收入比60.89%，下降3.4個百分點。不良貸款率0.76%，撥備覆蓋率312.22%。
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