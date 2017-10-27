港股直擊 即巿股評

港股全日沽空金額126.68億元，另有約116.7萬元人民幣沽空，大市沽空比率12.69%，較上日上升約2.42個百分點，為5月10日以來五個半月新高。

中國平安(02318)連續2天全日沽空金額居首，金額19.07億元，沽空比率47.3%。

工商銀行(01398)排第二，沽空金額9.17億元，沽空比率25.4%。

第三位是騰訊控股(00700)，沽空金額8.02億元，沽空比率14.3%。

第四位是盈富基金(02800)，沽空金額5.84億元，沽空比率49.1%。