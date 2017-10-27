港股直擊 即巿股評

隔晚美股三大指數個別發展，道指收市升71點。港股連日橫行後，於期指結算前夕，在交易大堂最後一日下，發力重上10天線水平，大市成交額增加逾18%，但大市下跌股份比例較高。

恒指今早高開130點，開市後升幅收窄至103點，見28305點全日低，之後再發力，最多升292點，見28494點全日高，重上10天線(約28415點)，中午升236點，波幅上午成形。午後於十天線爭持。恒指收報28438點，升236點或0.8%。大市今日下跌股份比例為56%，上升股比例為44%。

總結全周，恒指跌48點或0.2%，終止連升三周走勢。

全日成交額998.58億元，較上日增加約156.19億元或18.5%。

國企指數收報11643點，升197點或1.7%。國指全周升85點或0.7%；連升4周累飆733點或6.7%。

恒指即月期貨收市升163點或0.58%，報28433點，低水6點。

A股個別發展，滬指升0.27%，連續第6日走高；深成指跌0.15%。兩市成交額約4632億元人民幣。

歐洲三大股市最新造好；美國道指期貨最新升24點，報23373。

藍籌中資金融股領漲，建行(00939)首三季多賺3.82%，股價今早曾升4.4%，收市升3.3%。工行(01398)升4.1%，為表現最好藍籌；中行(03988)升3%；平保(02318)創新高，收市升2.2%；國壽(02628)升2.8%。另外，友邦(01299)升1%；滙控(00005)下周一公布季績，收升0.3%；中移動(00941)升1.5%；騰訊(00700)僅升0.2%；領展(00823)創新高，收市升0.3%。相反，銀娛(00027)跌2%；金沙中國(01928)跌1.4%；蒙牛(02319)跌2.3%。

焦點板塊

科技股：iPhone X本港時間下午3時01分開賣，至於本港蘋果概念股則普遍受壓，瑞聲(02018)表現較好，升1%；舜宇(02382)跌2.3%；高偉(01415)跌2.6%；富智康(02038)無起跌；丘鈦(01478)挫7.4%。其他手機零件股方面，信利(00732)挫6.7%；比亞迪電子(00285)挫6.2%；通達(00698)跌2.8%；昂納(00877)跌2.3%。半導體股領前大市，華虹半導體(01347)創上市新高，收市升6.8%；中芯國際(00981)升2.6%；ASM太平洋(00522)升0.4%；先進半導體(03355)升2.7%。

汽車股：廣汽(02238)首9個月盈利按年上升59.79%，並獲大摩上調目標價76%至30元，股價今早高開6.5%，開市後升幅收窄，收市倒跌4.3%。長汽(02333)首三季淨利潤按年減少六成，收市跌2.8%，高盛維持長汽「沽售」評級，目標價降至5.72元。吉利(00175)跌3.6%；東風(00489)跌1.1%；比亞迪(01211)跌2.3%；華晨(01114)跌3.8%。

資源股：今日沽壓較大，中國鋁業(02600)挫5.5%，成交額4.11億元，集團首9個月盈利按年增長9.91倍。馬鋼(00323)首三季多賺2.61倍，收市跌2.7%；嘉能可(00805)跌2.5%；洛鉬(03993)跌3.8%；江銅(00358)跌2.2%；紫金(02899)跌2.5%。

教育股：全線逆市下挫，新高教集團(02001)挫7%；民生教育(01569)挫7.1%；宇華教育(06169)跌2.5%；睿見教育(06068)跌8.5%；楓葉教育(01317)跌6.3%。

中資航空股：今早跑贏大市，國航(00753)飆升7%，其A股升1.88%；南航(01055)升4.1%，其A股升2%；東航(00670)升2%，其A股升1%。

焦點股份

中遠海控(01919)：中遠海控A股(601919.SH)正在籌劃非公開發行股份，今早停牌。H股收市升8.2%，成交額4.4億元。中遠海能A股亦正在籌劃非公開發行股份，今早亦停牌，H股(01138)升2%。

龍源電力(00916)：績後受壓，收市跌5.5%，為表現最差國指成分股，成交額達3億元。集團公布首9個月純利按年增6.3%。

載通(00062)溢價5.1%悉售路訊通(00888)，後者今日創52周高，收升4.8%。載通升1%。

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