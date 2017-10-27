港股直擊 即巿股評

期待已久的閱文集團(00772)，終於在昨日(10月26日)開始招股，並於10月31日中午截止認購申請。招股價介乎48至55元，招股規模約1.51億股，當中新股和銷售股份 (俗稱「舊股」) 的比例約9:1。相信早前已有不少談論閱文的文章是以財務報表作分析的切入點，今次筆者則想換個角度，由股權分布和現有股東的成本價出發。

於集團沒有行使超額配股權的情況下，上述舊股約1541萬股，由現有的14名股東當中的兩名出售部分股份產生，分別是Trustbridge Partners V L.P. (簡稱TB Partners) 和Laoshe Investment Limited，各自出售約770萬股。然而，當超額配股權獲悉數行使時，兩者出售股數分別變成約445萬和1826萬股，合計約2271萬股。因此，在超額配股權獲行使前後，集團上市時的發行股數分別約9.06億股，以及接近9.22億股，至於招股規模則分別約1.51億和1.74億股，佔發行股數16.42%和18.88%。但以截至10月23日孖展預訂已高達450億元，相當於公開發售部分認購率為54.05倍來看，預料最終悉數行使超額配股權機會極大。

若讀者有留意《上市規則》，理應知道於港交所上市股份之公眾持股佔比不能低於25%，但閱文的最高相關佔比亦只得18.88%，實則跟股份上市時的市值有關，只要超過100億元，佔比要求將下調到介乎15%至25%，而閱文上市時的市值下限已超過442億元，故此可獲豁免公眾持股佔比不少於25%的要求。另於上市後，佔權為5%或以上的大股東只有三名，分別是THL A13 Limited、Qinghai Lake Investment Limited和Luxun Investment Limited，於悉數行使超額配股權後之持股佔比為26.75%、24.12%和5.39%。此外，騰訊控股(00700)通過三間持有閱文股份的全資附屬公司THL A13 Limited、Tencent Growthfund Limited和Qinghai Lake，間接持有閱文51.78%股權，因佔權為30%及以上而構成一組控股股東。亦由於佔權超過五成，反映上市後控股主導權仍在騰訊手上，相信依然很在意閱文日後的業務發展走勢。

另想指出Qinghai Lake和Luxun，與上述的TB Partners和Laoshe，於閱文重組前由這四名股東共同擁有Cloudary Corporation，於2014年12月26日集團提出收購Cloudary全部股本，代價約929.60百萬美元，按1美元兌7.8港元之滙率計算，折合約72.51億港元，並全數以發行閱文股份結清代價，約3.55億股，計出每股平均成本價為20.42元，相對招股價上限55元，即折讓62.87%。而我專注分析的是出售股份的兩名股東TB Partners和Laoshe，於超額配股權獲悉數行使時，分別出售約445萬和1826萬股，按招股書資料，以中間價51.50元計出兩人需付上市開支分別為人民幣4.8百萬元及人民幣19.9百萬元，按人民幣1元兌1.1762港元之滙率計算，折合約565萬和2341萬港元。而他們所得金額分別約2.29億和9.40億元，於是得出淨額約2.23億和9.17億元，即賣出價為50.2301和50.2181元，相對他們的平均買入價為20.4088和19.5063元，賬面回報率分別是1.46和1.57倍，實收利潤約66.60億和281.62億元，是相當可觀的收益。

而兩名股東於出售股份前分別持有約4588萬和4439萬股，即銷售股份佔原有的分別是9.69%和41.13%。若代入兩名股東的想法，假如他們認為上市價已是此股的最高價，難道不會考慮於招股時全數出售股份嗎？另可留意於超額配股權無被行使時，TB Partners是出售約770萬股，但於配股權獲悉數行使時，反而減少出售股份至大約445萬股，減幅超過四成，此舉反映其看法是配股權獲行使意味著招股銷情理想，於股份上市後仍會出現大量追捧的買盤，預期股價於上市後會被推高，由此可見這是值得散戶認購的新股。但要留心每手買賣單位為200股，以上限價55元計出每手成本為1.1萬元，是年初至今每手成本最高的新股，加上從孖展預訂情況已知招股反應熱烈，預料散戶獲發股數不多。參考早前上市的眾安在綫(06060)招股結果為一手中籤率達100%，認為閱文也有此情況，相信以「人海戰術」作認購申請，再以孖展認購 (如有)，才有望獲發較多股份。

至於對上市後股價表現的看法，則在11月8日上市後，與大家再作後續分析，屆時可留意。

聶Sir

富途證券證券分析師

證監會持牌人士

電郵：[email protected]

於執筆時，筆者或相關人士，並未持有上述股份。

以上純屬個人研究分享，並不代表本網站、筆者或其僱主之意見、推薦、陳述、誘使、支持或安排，亦非任何投資建議或勸誘。讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定。