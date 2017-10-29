即巿股評 港股直擊

讀者曾先生問:「本人64.1元買入2000股舜宇光學(02382)；325.2元買入300股騰訊(00700)，前景如何？應否繼續持有？謝謝。」

岑智勇 南華金融集團高級策略師

「首先恭喜讀者，兩隻股份都『賺緊錢』。講回兩隻股份，雖然我認為大市11月後，仍有機會再向上，對股份或會有幫助。現時，舜宇光學賬面賺七成有多，你可以考慮會否先取出本金，餘下可繼續持有，而我對此股份的中線看法不是太悲觀。至於騰訊方面，以你買入來計算，現階段賬面賺的錢，很難先取出本金，但仍可繼續持有。騰訊的『成績表』一直都有不俗的表現，現時亦正進行分拆閱文集團上市，有機會為今年的業績帶來特殊收入，有望支持股價往後的表現。」

蔡向成 元富證券(香港)研究部經理

「先談騰訊，該股將於下月15日公布第三季業績，由於手遊業務持續強勁，預測季度純利有機會升近四成。另外，騰訊陸續將持股公司分拆，繼閱文集團後，持有44%股權的搜狗，亦已向紐約證券交易所提交上市申請；而持有26.6%股權的網絡及汽車金融公司易鑫金融，亦計劃來港上市。隨著旗下多間持股公司分拆上市，有助釋放估值，建議可續持有。舜宇最近股價走弱，14天RSI已跌至37.2，相信是由於9月份手機鏡頭出貨量按月只是持平，手機照相模組的出貨量更按月下跌17%，並呈每月下跌之勢。估值過高是市場較大的沽售理由，參考瑞聲科技(02018)歷史市盈率36倍，舜宇卻高達79.1倍。若閣下的組合持有較多科技相關股份，建議可於現價沽出一半舜宇；餘下的一半，則可觀望未來數月的出貨量，再作決定。」

李浩然 信報投資研究部分析員

「舜宇近日走勢相對偏弱，市場有傳是LG Innotek打入華為手機的供應鏈，將成為舜宇的競爭對手。當然，目前估值偏高，往績市盈率高達85倍，預測市盈率29.4倍，缺乏上衝的動力也是合理。不過，長期來看，舜宇是在港上市的一眾下遊工業股中質素最高之一，因此長期前景仍然樂觀。操作上，理論上可作長期持有；惟將部分持股在高位獲利也是無可厚非，待反覆再重新吸納，作策略性買賣。

騰訊中長期的基本沒有太大改變，詳情可參考本報過往分析。另外，近期分拆閱文可以釋放騰訊旗下個別業務的價值，理論上也是利好。當然，騰訊將於11月15日公布第三季業績；較值得留意的是，由於早前旗下《王者榮耀》受官媒大力抨擊，因此要留心對其遊戲業目的實際影響。然而，拉長一點看，騰訊的催化劑仍可發酵，應繼續持有。」

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