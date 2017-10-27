港股直擊 即巿股評

隔晚美國三大指數個別發展，道指收市升71點。港股連日橫行後，今早發力突破10天線水平。

恒指今早高開130點，開市後升幅收窄至103點，見28305點半日低，之後再發力，最多升292點，見28494點，重上10天線(約28415點)。恒指中午收報28438點，升236點或0.8%，大市成交額514.67億元。

國企指數報11622點，升176點或1.5%。

A股個別走，滬指升0.28%；深成指跌0.21%。

藍籌中資金融股領漲，建行(00939)首三季多賺3.82%，股價今早曾升4.4%，半日升3.3%。工行(01398)升3.6%；中行(03988)升2.5%；平保(02318)升1.2%；國壽(02628)升2.4%。另外，友邦(01299)升1%；滙控(00005)升0.5%；中移動(00941)升1.1%；騰訊(00700)僅升0.1%。相反，銀娛(00027)跌1.5%；金沙中國(01928)跌0.7%；蒙牛(02319)跌1.1%。

焦點板塊

汽車股：廣汽(02238)首9個月盈利按年上升59.79%，並獲大摩上調目標價76%至30元，股價今早高開6.5%，開市後升幅收窄，半日倒跌1.2%。長汽(02333)首三季淨利潤按年減少60.05%，半日跌2.5%，高盛維持長汽「沽售」評級，目標價降至5.72元。吉利(00175)跌1.6%；東風(00489)跌1%；比亞迪(01211)跌1.9%；華晨(01114)跌1.9%。

教育股：全線逆市下挫，新高教集團(02001)挫7.8%；民生教育(01569)跌4.9%；宇華教育(06169)跌2.8%；睿見教育(06068)跌5.9%；楓葉教育(01317)跌4.6%。

中資航空股：今早跑贏大市，國航(00753)升3.9%，其A股升1.22%；南航(01055)升4.3%，其A股升2.51%；東航(00670)升3.5%，其A股升1.63%。

焦點股份

中遠海控(01919)：中遠海控A股(601919.SH)正在籌劃非公開發行股份，今早停牌。H股曾升8.2%，半日升6.7%。中遠海能A股亦正在籌劃非公開發行股份，今早亦停牌，H股(01138)半日升2.9%。

中國鋁業(02600)：半日逆市跌3.1%，成交額1.65億元。集團公布截至9月底止，首9個月盈利13.56億元人民幣，按年增長9.91倍，期內營業收入1398.56億元人民幣，上升52.46%。若單計第三季盈利6.04億元人民幣，大增9.72倍。

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