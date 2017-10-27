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今日 12:13 港股直擊 即巿股評

恒指半日升236點 中資金融股領漲

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隔晚美股個別發展，道指升71點。港股開市企穩廿天線後，再發力突破10天線。

恒指今早高開130點，開市後升幅曾收窄至103點，見28305點半日低，之後再發力，今早最多升292點，見28494點，重上10天線(約28415點)。恒指中午收報28438點，升236點或0.84%，大市成交額514.67億元。

國企指數報11622點，升176點或1.54%。

內銀股領漲大市，工行(01398)下周一公布季績，半日抽升3.6%，為表現最好藍籌。建行(00939)首三季多賺3.82%，股價今早升3.25%；中行(03988)亦升2.5%; 「三行」合共貢獻恒指151點的升幅。

內險股造好，中國人壽(02628)首三季淨利潤按年大增98.3%，股價半日升2.4%; 平保(02318)再創新高，高見68.45元，今早則升1.2%; 新華保險(01336)今公布第三季業績，升2.2%。

航運股受追捧，中遠海控公布正在籌劃非公開發行股份，其A股於內地停牌，中遠海控(01919)則升6.75%。中國外運(00598)升4.4%; 秦港股份(03369)及中遠海發(02866)分別升3%及2.3%。

更多港股資訊，請瀏覽<港股360>。

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