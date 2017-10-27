即巿股評 港股直擊

噚日恒指下半場點數上無乜大異樣，不過見到5分鐘圖恒指SlowSTC(14,3)就一浪高於一浪形態上行，伏味咁濃嘅情況底下，恒指熊(65713)定恒指熊(66519)都係走為上着；係港交所交易大堂last day之下，恒指今早開市報28332點，升130點；依家10點7分，恒指進一步升逾200點，見28458點，呢個farewell都算不錯。

轉返去睇日線圖，原本噚日恒指粒陰燭落咗喺條20天線以下，今朝裂口一開再係咁向上行，恒指又處於20天線(28285點)之上。而日線圖上SlowSTC(14,3)承如噚日所講，%K線同%D線噚日齊齊處於接近嚴重超賣嘅水平，問題在於SlowSTC(14,3)屬敏感度高嘅技術分析，長期處於超買或超賣水平唔難見，蜻蜓點水式一下反方向彈亦是常見，所以策略上先選用day trade或「今日買、明日走」嘅短線操作方法，總之就係同佢鬥快。

開恒指牛熊證街貨圖睇，依家10點16分，恒指現價28470點，mark底用嚟計數嘅，先下方最貼價嘅牛證換28100至28199點喎，梗係啦，輪商都要做生意架嘛，不過呢度得17張期指，再落多100點，即28000至28099點呢度，就有1534張期指，亦係牛證嘅重貨區，不過個市今日升咗200幾點咁多，所以現價同呢個牛證重貨區嘅距離比噚日遠咗好多，相差成470點。

睇埋上方熊證，最重貨就係喺28800至28899點，呢度有相當於1414張期指，同現價比…都有成429點嘅距離，近返少少睇，熊證第一梯隊28300至28399點嗰28張期指一早無咗，再上多100點範圍，即係28400至28499點呢度就有50張期指，唔好話用現價，就算用10點22分暫時高位28478點，呢個範圍嘅熊證只係食咗大部分；繼續向上數到28500至28599點，呢度110張期指，同現價爭129點，若然大市條氣夠順嘅話今日下晝都上得到呢個位。比較有睇頭嘅就係28600至28699點，呢度有相當於789張期指，講緊都只係比多100點，229點就可以食到899張有多嘅期指，再加上日線圖見恒指升穿「下降通道」，咁睇法似乎個市又會反方向行返。恒指牛(64581)，收回價27758點，同現價有逾600點距離，屬安全之選。

作者阿珊，從事財經及投資版報道超過10年，由平面媒體走到網絡世界。相信技術分析，由窩輪到牛熊證無一不炒，唔貪心，志在搵餐下午茶。

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