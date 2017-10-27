港股直擊 即巿股評

港股近期缺乏方向，市場消化大市值股季度業績，留意10天線正與20天線滙聚，短期待變格局明顯。

隔晚美股三大指數個別發展，道指收升71點或0.31%，報23400點。標普收漲0.13%，報2560點。道指和標普反彈，主要受公司財報強勁和國會稅改進展等因素推動。受生物科技股沽壓拖累，納指收跌0.1%，連跌兩日。分析師稱，股市現在的主要推動力是公司業績，Twitter股價急升18.5%，公司稱可能在第四季首次實現盈利。英特爾第三季盈利勝市場預期。亞馬遜第三季盈利勝預期，股價盤後急升逾6%。

昨晚滙市甚為波動，歐洲央行宣布從明年1月份起縮減每月購債規模至300億歐羅，持續至明年9月，並表示政策利率仍將維持低位，直至QE計劃結束要「很久之後」。歐央行立場較預期偏鴿派，美元指數急升1%報94.6412，創2016年12月中以來最大單日升幅。歐羅兌美元大跌1.37%，報1.1651，創2016年6月以來最大單日跌幅。

美國眾議院共和黨人周四投票以216:212的微弱優勢通過了一項預算決議，這意味特朗普稅改再進一步。通過這份預算決議，令國會可以在今年稍後時間實施減稅，減稅法案在參議院得到50票即可通過，無需民主黨的支持。

另外據報特朗普尋找聯儲局新主席的人選範圍縮窄至聯儲理事鮑威爾和斯丹福大學經濟學家泰勒。泰勒當選聯儲局主席的機率大增，美國10年期國債收益率升1.9個基點，報2.463%。外界認為，較之現任聯儲局主席耶倫，泰勒可能讓聯儲局走上更快速加息的路徑。

聯儲局將在下周召開貨幣政策會議，目前處於儲局官員緘默期。據CME「美聯儲觀察」，12月加息的機率為95.2%，明年3月加息機會近五成八。

在美國買賣的主要港股預託證券(ADR)價格，和本港上日收市價比較，造價個別發展。滙控(00005)ADR折合港元計收報76.48元，較本港上日收市跌0.42元；騰訊(00700)ADR收報347.28元，升0.28元；國壽(02628)首三季多賺98%ADR收報25.28元，升0.33元。油價上升，布蘭特期油升1.7%，每桶報59.22美元，創2015年7月以來新高，沙特阿拉伯王儲支持油組將減產協定延長；「三桶油」ADR未見受刺激，中海油(00883)ADR收報10.08元，跌2仙；中石油(00857)ADR收報4.96元，升1仙；中石化(00386)ADR收報5.65元，升2仙。至於電訊股，中移動(00941)ADR收報78.61元，升0.56元；聯通(00762)ADR收報11.16元，跌2仙。

ADR港股比例指數報28236，較周四恒指收市升33點或0.12%。恒指昨日收報28202點，跌100點，恒指短期阻力參考20天線約28300點水平，留意上方的10天線正向下與廿天線滙聚，短期待變。另外，股價高於50天線比率的中線市寬報55.8%，跌1.9個百分點。

焦點股份

建行(00939)：昨日收市後公佈首三季純利2022.73億元人民幣，按年增長3.9%；單計第三季純利按年上升4.1%。

中國鋁業(02600)：首三季淨利潤13.55億元人民幣，按年上升9.9倍。隔晚中鋁ADR則收報6.66元，跌6仙。

永利澳門(01128)：截至九月底的第三季淨收益5.97億美元，按年上升15.3%；經調整後的物業EBITDA按年上升21.3%。

廣汽集團(02238)：首三季淨利潤89.62億元人民幣，按年上升六成。單計第三季，淨利潤按年增長七成。

萬科(02202)：首三季淨利潤110.91億元人民幣，按年增長三成四。單計第三季，淨利潤按年增長三成。

江西銅業(00358)：首9個月盈利15.81億元人民幣，按年增長59.94%。

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