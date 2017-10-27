即巿股評 港股直擊

受美股大跌影響，恒指昨日隨外圍低開137點後反覆偏軟，最多跌200點，並一度低見28102點，全日跌100點，大市成交額842.39億元。近日港股基本上仍是處於上落市，恒指於28000至28500點水平拉鋸，後市須看歐洲央會否有所行動，以及A股短期能否出現突破，筆者認為短期內恒指有力守穩28000點，跌至該水平可部署入市。

選股方面，可留意順風清潔能源(01165)，此股今年七月底發出盈警，預期截至今年6月30日止六個月將錄得約3.3億元人民幣虧損，其後股價作出調整，至八月底更跌至低見0.33元。不過，九月份正式公布業績，虧損較預期為少，同時公司又更換董事長，股價自九月開始重拾動力，其後更呈一浪高於一浪的走勢，近期已作出整固，預計整固後將有力再上。事實上，今年上半年順風新建成太陽能電站於已正常投入營運，而今年上半年太陽能產品的銷售量也較去年上半年同期增加約25%，但由於今年該公司獲得新貸款及融資以發展太陽能產品及發電業務，融資成本因而增加，這也是導致上半年業績未如理想的原因。不過，新資金有助未來發展所需，預期該公司業績有望下半年好轉。

建議可候0.485元買入，目標0.55元，跌穿0.44元止蝕。

麥振威

證監會註冊編號:(AEK 141)

富昌金融集團聯席董事

＊ 筆者無持有上述股份任何權益