重要通告 港股直擊

永利澳門(01128)公布，截至9月底止第三季，扭虧為盈賺8999.5萬美元；去年第三季錄得860萬美元虧損。期內，經營收益11.53億美元，按年增長68.85%。

旗下永利澳門項目第三季淨收益為5.974億美元，按年升15.3%；經調整後的物業EBITDA為1.83億美元，按年升21.3%。

永利澳門的娛樂場收益約5.68億美元，按年升16.2%。貴賓業務賭枱轉碼數為133.7億美元，升22.2%，貴賓賭枱贏額佔轉碼數百分比(扣除佣金前)為3.37%，高於2.7%至3%的預期範圍及2016年第三季錄得的3.34%；中場業務賭枱投注額則按年下跌3.2%至10.7億美元，中場業務的賭枱贏額為2.16億美元，按年升5.5%，中場業務的賭枱贏額百分比為20.2%，高於去年第三季錄得的18.6%；角子機投注額約8.65億美元，按年升26.9%，而角子機贏額增加21.1%至3550萬美元。

永利澳門的非娛樂場收益(計入推廣優惠前)為6220萬美元，按年跌2.3%。2017年第三季的客房收益下跌7.9%至2410萬美元，而2016年同期為2620萬美元，平均每日房租(「ADR」)為246美元，按年跌8.9%，2017年第三季的入住率由2016年同期的95.1%上升至97.3%。每間可供使用客房的收益(「REVPAR」)為240美元，按年跌6.6%。

至於，於去年8月22日開業，位於路氹的永利皇宮，今年第三季淨收益為5.553億美元，經調整後的物業EBITDA為1.382億美元，娛樂場收益為5.145億美元。期內，貴賓業務賭枱轉碼數為136.9億美元，貴賓賭枱贏額佔轉碼數百分比為2.99%，於2.7%至3%的預期範圍內。中場業務賭枱投注額約8.67億美元，中場業務的賭枱贏額為1.943億美元，中場業務的賭枱贏額百分比為22.4%。角子機投注額約8.18億美元，角子機贏額4200萬美元。

今年第三季永利皇宮的非娛樂場收益(計入推廣優惠前)為7940萬美元。2017年第三季的客房收益為3290萬美元，ADR為219美元，入住率96.1%，REVPAR為211美元。