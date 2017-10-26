即巿股評 港股直擊

周初有客問想買入眾安在線(06060)這隻灸手可熱的股票，理由是從高位已下跌穿過80元再度企回之上，因早前高位有過97元之紀錄，估調整也應完成，想買入博取再升上96元，隨時上100元會有機變成紅底股。

等待走回合理值

筆者想談的不是該股走勢，而是這樣心態常在市場看到，一隻股票的價值很多時投資者會用高低位來衡量，早前市場價買要97元，而現在只需76元便能買到不是便宜嗎？如果套用在買一個手袋或可以這樣說，買股票即是投資一間公司，如果公司還在蝕錢，還未看到曙光的話、只靠人炒自己又炒跟隨大隊很容易上錯車，既然高位已見後盤路一路剎落，即有很多炒友資金獲利計數離場，真正策略投資者未因股價便宜了而進場。一間公司內涵值除了管理層、公司前景、何時有盈利等，真正的投資者會計算，如盈利還未見到，真金白銀作投入的也多只會捉散戶作點心。

套用價值投資理論，股價是長時間偏離合理值之上或之下，因當中加入了人性的貪婪與恐懼，及一般未看清合理值的價位，而股價偏離合理值之上總會慢慢走回合理值，反之亦然，有時市場如過分妙作且當時大成交過後，走勢向下而成交越縮越小，未必是小人沽貨，或許是已沒大戶及莊家願在合理值之上買貨，如炒這類股份最好看到價量齊升才考慮進場，不要用高位來量度現價便宜作指標。

梁健雄

筆者未持有上述股票

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編按:作者梁健雄，證監會持牌代表，香港財務策劃人員總工會副理事長，從事金融業前線銷售達18年，曾任職多份報章包括英文虎報、南華早報、華爾街日報等後勤製作部工作。《炒股讀心》逢每周四跟讀者分享投資心理。