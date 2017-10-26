重要通告 港股直擊

阿里影業(01060)公布，旗下浙江東陽向優酷信息，收購從事藝人經紀業務合營酷漾之21%股權，代價為零，主要是酷漾尚未開始營運，故其自8月成立以來並無產生任何收入或錄得任何利潤或虧損。

完成股權轉讓後，浙江東陽及優酷信息將分別持有酷漾51%及49%股權，浙江東陽的總資本承擔將增至2550萬元(人民幣‧下同)，而優酷信息總資本承擔將相應減至2450萬元。

優酷信息為該公司主要股東阿里巴巴的合營公司，主要於中國在優酷平台上從事網絡視頻服務、網絡廣告業務及增值電訊服務。