港股直擊 中國財經

光大控股(00165)首席執行官陳爽表示，旗下多個基金的規模均有穩定發展，總資產管理規模達到2500-2600億元(人民幣‧下同)，當中私募基金規模達1000億元，當中包括傳統及新經濟產業基金。

另外，光大控股與華登國際發起5億美元的專項私募基金，主要投資半導體公司，陳爽稱，目前在美國已投資一間半導體公司，持股比例逾40%，為第一大股東，並計劃來港上市。

提及早前有傳媒報道，光大控股擬退出持有任大股東的中國飛機租賃(01848)，陳爽表示，持有飛機資產持續增加，強調光大並無考慮退出該公司，反而希望可將飛機資產打包放入基金，成為旗下另一資產管理平台，在應收賬款證券化上發展。他指出，上半年已將23架飛機進行證券化。

他透露，過去旗下產業基金主要集中於併購融資，已投資約200億元於不同項目；至於與分眾傳媒合資的基金，在過去一年則已在新經濟領域篩選出14家企業進行投資。而旗下的多策略另類投資基金(FOF基金)亦已選擇了不少基金進行投資合作，令併購來源明顯增加，料年底將會有投資額上的大突破。

陳爽估計，雖然上半年因內地資本管制而較少併購，但相信國家只限制非理性投資，以及限制地產、娛樂及體育併購，十九大後，內地經濟趨向穩定下，今年內地企業海外併購會作出合理及適度放寬，以推動人民幣國際化，全年海外併購一定會少於去年1400億元的紀錄新高，但相信下半年併購會明顯回復，特別是在「一帶一路」的併購會顯著增加。

他又認為，十九大提到的經濟重點在於穩定滙率及積極推行財政政策，由於過去內地貨幣發行過猛，未來主要工作將會是去槓桿，信貸偏緊下料對從事項目投資的私募基金有一定前景，但由於中央着力解決內地樓價上升問題，所以旗下的房地產基金或會受到一定影響。