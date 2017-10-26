即巿股評 港股直擊

大市橫行，有利資金遊走炒起細股，通告日日有故仔睇，不亦樂乎。

偉俊集團(01013)今日曾飆51.8%，收市升19.6%，報0.067元。集團以1億元收購洞悉科技，代價按每股0.1元，配發10億股代價股份支付。

通告指出，洞悉科技是「專注於人工智慧安全大腦研發的高新科技企業」，之後重點來了，主席林清渠兒子林家俊持有洞悉科技50%，另外祝恩福持26%，閆凱鋒持24%。林主席兒子生性，創立億萬生意，甚至推動父親公司股價，可倍感安慰。

也要留意祝恩福。這個詳和的名字早前今年6月偉俊集團附屬收購岳陽凱達科旺汽車零部件的51%股權的時候出現。祝恩福為凱達科旺的控股股東，當時代價750萬元人民幣，同樣將以每股0.1元發行股份支付，涉8400萬股，這宗僅值幾百萬的交易至今仍未能發出通函。

如此一來，祝恩福在洞悉科技和岳陽凱達科旺兩宗交易可得到1億股偉俊集團股份，當然現時集團已發行股本超過200億股，這不算甚麼。祝恩福本人曾任A股上市凱美特氣(002549.SZ)董事長。此股由2011年高位近50元人民幣，到今日收報7.7元人民幣。加上洞悉科技和凱達科旺的「業務性質」到底多強，值得考慮祝恩福是來炒股還是做生意。

雖然發行價為0.1元，但股價對上一次見0.1元已是去年9月，此價也非現金股權交易價，兩宗交易也未發通函落實，不宜高追仙股。

陳鎮強

信報投資研究部

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