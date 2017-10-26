港股直擊 即巿股評

隔晚美股回吐，道指挫112點。港股今日一度跌200點，續沿廿天線好淡爭持。醫藥、食品和鐵建逆市爬升。

恒指今早低開137點，開市後最多挫200點，見28102點全日低，曾失20天線(約28277點)，其後拗腰，一度倒升13點，見28316點全日高，隨後再回軟，中午跌45點，波幅上午成形。午後復挫過百點，沿廿天線爭持。恒指收報28202點，跌100點或0.4%。大市今日下跌股份比例61%，上升股比例為39%。

全日成交額842.39億元，較上日增加約64.36億元。

國企指數收報11446點，跌47點或0.4%。

恒指即月期貨收市跌15點或0.05%，報28270點，高水68點。

A股高收，滬指升0.31%；深成指升0.21%。兩市成交額約5123億元人民幣。

歐洲三大股市最新向上；美國道指期貨最新跌9點，報23291。

藍籌股方面，騰訊(00700)分拆閱文集團(00772)今日起公開招股，股價跌1.4%，報347元，拖低大市。另外，建行(00939)跌1%；工行(01398)跌0.3%；中行(03988)跌1%；港交所(00388)跌0.8%；吉利(00175)跌2.1%。相反，平保(02318)創新高，收市升0.4%；友邦(01299)升0.5%；滙控(00005)升0.3%；領展(00823)升0.9%；長實集團(01113)升1.4%。

焦點板塊

醫藥股：熱炒股表現兩極，金斯瑞生物科技(01548)旗下藥物獲批臨床試驗，股價連跌3日後，今日逆市升5.7%；綠葉製藥集團(02186)升2.3%；石藥(01093)升1.5%；白雲山(00874)升1.4%；環球醫療(02666)創逾兩年高，收市升1.8%；中生製藥(01177)升0.9%；天大藥業(00455)午後炒高，收市飆23.9%；同佳健康(00286)升5.9%；御藥堂(00932)升5.1%；BBI生命科學(01035)升3.5%。相反，昨日創新高的藥明生物(02269)急吐，收市跌5.8%；麗珠醫藥(01513)首9月多賺近6倍，股價曾創新高，收市倒跌3.5%；精優藥業(00858)跌3.6%。

食物及飲料製造商：多股逆市造好，蒙牛(02319)升2.6%，為表現最好藍籌；旺旺(00151)升1.3%；華潤啤酒(00291)創52周高，收市升1.1%；中糧肉食(01610)升1.3%；萬洲(00288)升1.3%；阜豐集團(00546)升3.6%；青島啤(00168)升2.6%。

鐵建股：A股造好，個別H股跟上。日前獲滙豐列入十九大受惠股的中國中車(01766)創逾6個月高，收市升4.5%，其A股升7.75%。另外，中鐵(00390)升1.2%，其A股升3.42%；中鐵建(01186)升0.6%，其A股升3.31%；中交建(01800)升0.1%，其A股升1.85%；中國通號(03969)升0.8%。不過中車時代(03898)跌1.2%。

濠賭股：今日跑輸大市，金沙中國(01928)第三季總收益按年增長12.2%，不過股價跌2%；銀娛(00027)跌0.9%；新濠國際(00200)跌1.2%；美高梅中國(02282)跌1.1%；永利澳門(01128)跌0.7%。

焦點股份

眾安在綫(06060)：中國保監會公布，近期海南保監局在日常監管中發現，轄內某區域性保險專業代理機構，與眾安在綫簽署保險業務代理協議，其中蘊藏着一定的風險，值得關注，又指涉嫌違反「與互聯網交易直接相關」的要求。眾安股價尾段曾挫7.1%，見74.9元創逾3周低，收市跌4.7%，成交額11.9億元。

華南城(01668)：股價急升13.8%，成交額6.21億元。集團公布，主席兼執董鄭松興昨日與PAG達成一項戰略性融資安排，PAG有權以每股5元向鄭松興購入最多2.8億股華南城，佔已發行股本3.5%，作價5元較昨日收市價2.03元溢價約1.46倍。

創維數碼(00751)：股價曾挫7.8%，見3.55元創逾3年新低，收市跌5.5%。集團發盈警，預期截至9月底止6個月，將錄得股東應佔虧損2億元，去年同期則錄得盈利8.36億元。

天馬影視(01326)：今早復牌，裂口高開16.1%，曾升17.9%，收市升12.5%。集團公布，力量礦業(01277)控股股東兼執行董事張量，以每股0.319元向該公司控股股東兼主席黃栢鳴及其家人購入已發行股本約58.71%股份，涉及總代價4.86億元，交易觸發全購。

更多港股資訊，請瀏覽<港股360>。