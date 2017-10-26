港股直擊 即巿股評

隔晚美股回吐，道指挫112點。港股今早亦一度跌200點，沿廿天線好淡爭持。

恒指今早低開137點，開市後最多挫200點，見28102點半日低，曾失20天線(約28277點)，其後拗腰，一度倒升13點，見28316點暫時高，之後回軟。恒指中午收報28257點，跌45點或0.2%，大市成交額447.05億元。

國企指數報11490點，跌3點。

A股半日高收，滬指升0.46%；深成指升0.52%。

藍籌股方面，騰訊(00700)分拆閱文集團(00772)今日起公開招股，股價半日跌0.9%，拖低大市。另外，建行(00939)跌0.1%；工行(01398)跌0.2%；中行(03988)跌0.3%；港交所(00388)跌0.5%；吉利(00175)跌1.4%；金沙中國(01928)第三季總收益按年增長12.2%，半日跌1.5%。相反，平保(02318)創新高，半日升0.7%；友邦(01299)升0.2%；滙控(00005)升0.1%；領展(00823)升0.7%；長實集團(01113)升1.2%。

焦點板塊

醫藥股：熱炒股今早表現兩極，金斯瑞生物科技(01548)旗下藥物獲批臨床試驗，股價連跌3日後，今早逆市向上，半日升6.2%；麗珠醫藥(01513)首9月多賺近6倍，股價創新高，半日升3.6%；綠葉製藥集團(02186)升4%；石藥(01093)升3.3%；白雲山(00874)升2.7%；環球醫療(02666)創逾兩年高，半日升1.3%；中生製藥(01177)升1.7%；三生製藥(01530)升1.4%。相反，昨日創新高的藥明生物(02269)急吐，半日跌4.9%；精優藥業(00858)跌7.1%。

食物及飲料製造商：多股逆市造好，蒙牛(02319)升2.8%，為表現最好藍籌；旺旺(00151)升1.1%；華潤啤酒(00291)創52周高，半日升1.6%；中糧肉食(01610)升1.3%；萬洲(00288)升1.2%；阜豐集團(00546)升4.1%；青島啤(00168)升1.9%。

焦點股份

華南城(01668)：股價半日急升13.8%，成交額4.31億元。集團公布，主席兼執董鄭松興昨日與PAG達成一項戰略性融資安排，PAG有權以每股5元向鄭松興購入最多2.8億股華南城，佔已發行股本3.5%，作價5元較昨日收市價2.03元溢價約1.46倍。

創維數碼(00751)：股價曾挫7.8%，見3.55元創逾3年新低，半日跌4.4%。集團發盈警，預期截至9月底止6個月，將錄得股東應佔虧損2億元，去年同期則錄得盈利8.36億元。

天馬影視(01326)：今早復牌，裂口高開16.1%，開市後暫時最多升17.9%，半日升14.3%。集團公布，力量礦業(01277)控股股東兼執行董事張量，以每股0.319元向該公司控股股東兼主席黃栢鳴及其家人購入已發行股本約58.71%股份，涉及總代價4.86億元，交易觸發全購。

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