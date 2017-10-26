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今日 11:14 港股直擊 即巿股評

恒指倒升13點後復軟 醫藥股兩極

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隔晚美股下挫，港股今早一度跌200點，其後再沿廿天線好淡爭持。

恒指今早低開137點，開市後曾挫200點，見28102點暫時低，曾失20天線(約28276點)，其後拗腰，一度倒升13點，見28316點暫時高，最新回軟。截至上午約11時05分，恒指報28257點，跌45點或0.2%，大市成交額355.38億元。

國企指數報11481點，跌12點或0.1%。

A股靠穩，滬指升0.19%；深成指升0.25%。

藍籌股方面，騰訊(00700)分拆閱文集團(00772)今日起公開招股，騰訊最新跌1%，拖低大市。另外，建行(00939)跌0.3%；工行(01398)跌0.2%；中行(03988)跌0.3%。

相反內險普遍造好，平保(02318)創新高，現升0.8%；太平(00966)升1.6%；太保(02601)升0.9%；新華保險(01336)升1.4%。

熱炒醫藥股今早兩極，昨日創新高的藥明生物(02269)今日急吐，最新跌6.2%。麗珠醫藥(01513)首9月多賺近6倍，股價創新高，現升2%；綠葉製藥集團(02186)升3.6%；石藥(01093)升3.3%。

更多港股資訊，請瀏覽<港股360>。

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