即巿股評 港股直擊

噚日恒指成朝早慢慢向上爬，恒指5分鐘圖SlowSTC(14,3)幾乎成朝keep住超買；就算你朝早掛住開會、食早餐同淘寶嘅話，係下半場由2點30分打後都有唔少機會被你落場，而一早揀定嘅恒指熊(65713)槓桿偏高，講明一係用嚟做day trade，一係就「今日買、明早走」，所以若然你係朝早入到市嘅話，咁就可以係下半場1點20分至1點55分到呢段時間，趁恒指5分鐘圖SlowSTC(14,3)處於超賣水平時放走；如果係「今日買、明早走」嘅話都得，就如之前所講下半場由2點30分打後入市，今朝早係你搭車返緊公司又好、排隊買緊早餐又好、等升降機上office都好，承如策略所指「早走」，所以(65713)要早走；反正今朝食正裂口低開，(65713)應該夠你買幾份早餐。

裂口低開完，熊證又食完，咁跟住有乜好做呢？依家10點14分，恒指暫時呈低開高收向上衝緊上去，仲火速補埋今朝個下跌裂口(28173至28277點)，現報28292點，跌幅縮到得跌10點，不過恒指5分鐘圖上見到現時恒指被1250分鐘線(5 x 250線，10點14分報28310點)，與此同時SlowSTC(14,3)%K線同%D線分別見84.76同79.43，雖然未拉到盡見「9」字頭，但呢啲咁邊皮嘅位除非你火速入隻熊證然後以大lot size加高槓桿策略，以分鐘計食佢一鋪啫，否則對於啲要多少少時間同長少少策略，甚至係安全少少嘅投資者嚟講，都只係鐘擺上一端準備擺向另一端嘅警號。

「係呀，策略/trade做得太快會跟唔切架，手都震埋添呀」(手震呢個部份我講我啫)，咁用返日線圖睇大方向策略，分鐘圖作入市位呢個方法啦。日線圖見恒指今日燭身同腳仔都處於20天線(28277點)以下，得個頭係喺20天線樓上浮過一下，20天線亦係保歷加通道中軸啦，換言之轉一轉條保歷加通道出嚟嘅話，你就會見到依家恒指開始進入保歷加下降通道嘅範圍啦，「吓？咁個市即係要向下行呀？」其實跌市又有乜好怕？輪證有Put同熊仔可以幫到你嘛；但留心一樣嘅就係日線圖見SlowSTC(14,3)嘅%K線同%D線分別係20.83同32.71，咁當然啦，SlowSTC(14,3)係一種比較敏感度高嘅技術分析，用於短線比較適合，所以係日線圖上都唔難見到SlowSTC(14,3)會keep住一段時間超買或超賣，當呢啲情況出現嘅話，咁就需要睇埋其他技術分析作配合啦。

睇埋恒指牛熊證街貨圖，博反彈嘅錢仍然唔少，28000至28099點嘅期指增加咗39張，總數去到1576張；而上方熊證嘅代表都唔弱，重貨區28800至28899點增加咗147張期指，至1192張，但一鬥點數嘅話，始終都係現價同牛證重貨最貼價，兩都相差300點都無。恒指熊(65713)，收回價28500點仍可取；進取啲嘅可以揀恒指熊(66519)，收回價28638，同現價差逾300點，約52倍槓係唔適合心臟病患者架，OK？

作者阿珊，從事財經及投資版報道超過10年，由平面媒體走到網絡世界。相信技術分析，由窩輪到牛熊證無一不炒，唔貪心，志在搵餐下午茶。

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