港股直擊 即巿股評

偉俊集團(01013)股價急飆，暫時最多升51.8%，見0.085元創逾一年高，現升25%，成交額908萬元。

集團宣布，斥資1億元收購洞悉科技，代價按每股0.1元，配發10億股代價股份支付。每股作價0.1元，較昨日(25日)收市價0.056元，溢價約78.6%。

洞悉科技是一家專注於人工智慧安全大腦研發的高新科技企業，目前主席林清渠兒子林家俊、祝恩福及閆凱鋒，分別持有洞悉科技50%、26%及24%，三人為是次交易的賣方。

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