港股直擊 即巿股評

華南城(01668)顯著造好，暫時最多升8.9%，見2.21元，現升7.9%，成交額1.5億元。

集團公布，主席兼執董鄭松興昨日與PAG達成一項戰略性融資安排，PAG有權以每股5元向鄭松興購入最多2.8億股華南城，佔已發行股本3.5%。

當華南城股價於6元或以上時，PAG必須以每股5元購入全部2.8億股，涉及金額達14億元。

作價5元較昨日收市價2.03元溢價約1.46倍。鄭松興目前持有公司已發行股份總數27.87%。

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