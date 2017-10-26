即巿股評 港股直擊

昨日恒指高開後，早市向好，午後回軟後反彈，全日波幅188點。恒指收報28302點，升147點或0.53%，成交金額778億元。國指收報11493點，升87點或0.77%；上證收報3396點，升8點或0.26%。三項指數都向好，以國指表現較佳。

恒指以陽燭近「吊頸」收市，並重上20 SMA之上，走勢略喘穩，惟成交金額下跌。此外， MACD快慢線差負距增加，走勢仍差。全日上升股份871隻，下跌642隻，市況略好。

歐盟放棄拆分大型銀行投銀和零售業務的提案，料消息對國際性銀行有利。

巴西央行將基準利率下調至7.50%，符合預期。加拿大央行維持利率在1.0%不變，與市場預期相符；央行表示未來將謹慎行事。

美國9月份新屋銷售升至2007年以來高位，勝市場預期，主要受惠於遭颶風襲擊的南部地區對房屋的需求增加。美國9月份耐用品訂單增長勝預期。不過，因部份企業業績欠佳，以及市場觀望聯儲局侯任主席的人選，美股三大指數回軟。今早亞太股市個別發展，夜期及ADR下跌，料恒指走勢偏軟，支持參考為10月19日低位28094.54點。

個股介紹：

華潤醫藥(03320)的主要業務為在中國從事研發、製造、分銷及零售醫藥與其他營養保健品。

集團全資附屬公司華潤醫藥（汕頭）與其他有意合夥人，包括漢威華酉、漢威華德、華潤三九和華潤雙鶴，就共同投資人民幣25億元成立基金進行協商。基金將主要從事中國醫藥行業企業股權投資。集團擬承諾出資總額為人民幣3.0525億元，約佔基金承諾出資總額的 12.21%。該基金擬將主要從事中國醫藥行業企業股權投資。

參考彭博數據，集團2018年預測市盈率為15.36倍，周息率1.98%。股份上日收9.6 元，上望10.6元，止蝕設於9.45元。

岑智勇

南華金融集團高級策略師

權益披露：

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