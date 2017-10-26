隔晚美股三大指數集體下跌，道指收跌112點，報23329點。港股今早跟隨低開。
恒指低開137點報28165；國企指數低開69點報11423。
騰訊(00700)低開0.9%報348.8元；旗下閱文集團(00772)今日公開招股。
滙控(00005)低開0.1%報76.6元。
中移動(00941)低開0.5%報78元，再創近年低位。
平保(02318)低開0.3%報66.8元。
建行(00939)今日公布季度業績，股價今早低開0.4%報6.81元。
隔晚美股三大指數集體下跌，道指收跌112點，報23329點。港股今早跟隨低開。
恒指低開137點報28165；國企指數低開69點報11423。
騰訊(00700)低開0.9%報348.8元；旗下閱文集團(00772)今日公開招股。
滙控(00005)低開0.1%報76.6元。
中移動(00941)低開0.5%報78元，再創近年低位。
平保(02318)低開0.3%報66.8元。
建行(00939)今日公布季度業績，股價今早低開0.4%報6.81元。
|下一篇：
|特朗普下月訪華 美方冀達實質貿易協定
|上一篇：
|人幣中間價升34點子 止三連跌