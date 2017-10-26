港股直擊 即巿股評

港股近期走勢反覆，尚未收復10天線，市場聚焦閱文集團(00772)招股，料大市成交維持淡靜。

隔晚歐美股市全線下跌，英國富時100指數收跌1%，創一個多月最大單日跌幅。美股三大指數集體下跌，道指一度下挫190點，收跌112點或0.48%，報23329點，仍然守於10天線之上。納指收跌0.5%，報6563點。標普收跌0.47%，報2557點。美國10年期國債收益率觸及自3月份以來的最高水平，加上個別大企業業績疲弱拖累，標普和道指錄得9月5日以來最大單日跌幅。

儘管上市公司整體業績已經超出預期，但周三的部分業績公布卻令市場失望。AT&T公布低於預期的業績後股價急挫3.9%；晶片製造商AMD股價急跌13.5%，該公司業績好於預期，但投資者憂慮其未來業績前景。

經濟數據方面，美國九月耐用品訂單增長2.2%，遠超預期。美國九月新房銷量按年計達到66.7萬間，按月增長18.9%，按年增長17%，亦超出了市場預期。據CME「美聯儲觀察」顯示，聯儲局12月加息的機會達96.7%。

中概股亦普遍向下，阿里巴巴收跌2%，京東收跌2.9%。

在美國買賣的主要港股預託證券(ADR)價格，與本港上日收市價比較，造價普遍下跌。滙控(00005)ADR折合港元計收報76.77元，較本港上日收市升7仙；騰訊(00700)ADR收報349.28元，跌2.72元；國壽(02628)ADR收報25.14元，跌0.16元。「三桶油」偏軟，中海油(00883)ADR收報10.05元，跌0.22元；中石油(00857)ADR收報4.94元，跌3仙；中石化(00386)ADR收報5.67元，無升跌。至於電訊股，中移動(00941)ADR收報78.39元，跌1仙；聯通(00762)ADR收報11.21元，跌9仙。

ADR港股比例指數報28182點，較上日恒指收市跌121點或0.43%。恒指昨日逼近上方10天線(約28444點)遇壓，收報28302點，升147點或0.5%。恒指今日早段或再跌穿20天線(約28250點)，下一個重要支持位在50天線約27950點附近。

由騰訊分拆的閱文集團(00772)今日起公開招股，公司計劃發售1.5億股股份，近一成是原有股東出售的舊股，當中一成在本港公開發售，招股價介乎每股48至55元，每手200股，入場費約1.11萬元，下星期二截止認購，預計下月8日在本港主板掛牌。

焦點股份

麗珠醫藥(01513)：公布截至9月底止首9個月盈利42.46億元(人民幣．下同)，按年增長5.91倍，每股盈利7.76元。若單計第三季，盈利37.42億元，按年上升17.19倍。

金沙中國(01928)：公布第三季度總收益按年增長12.2%至19.3億美元；收入淨額4.03億美元，增長24.4%。

兗煤(01171)：公布首三季盈利將按年增長3.7倍，去年同期盈利10.18億元人民幣。

創維數碼(00751)：預期截至9月底止6個月，將錄得股東應佔虧損2億元，去年同期則錄得盈利8.36億元。

紫金礦業(02899)：公布首三季盈利22.14億元人民幣，按年增長55.4%。

天馬影視(01326)：公布控股股東黃栢鳴，向力量礦業能源(01277)控股股東張量， 出售公司58.71%股權，作價4.86億元。買方依例提出全面收購，每股作價0.319元，較停牌前收市價0.28元，溢價約一成四。天馬影視申請今日復牌。

宏安地產(01243)公布，預期截至9月底止中期盈利將按年增長不少於50倍，去年同期盈利1142.5萬元。