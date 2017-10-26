即巿股評 港股直擊

連日來大市日升日跌，周一筆者文章已指出周初整固，周三開始發力向上。由10月20日開始至昨天，大市密集區主要集中在28200點至28400點之間，呈整固待變格局，昨天大市已初步喘定，蓄勢向上突破。今天先從微觀入手，跟大家拆解大市。

大市連日來反覆整固，日升日跌，且多次跌穿28200點支持，形勢好似很淡，不過從即市走勢分析，昨天午後一度急回，不過2時後便隨A股回穩而再度上揚。由上周四至今，即市買盤動力都較弱，開市水平亦遠不及ADR的表現，即市回吐壓力很大，但又遲遲未破位。現貨成交持續收縮，反映沽壓漸減，持貨者惜售，使大市在現水平異常反覆。

初現支持 建倉或在眼前

筆者已指出，眾安保險（06060）的美好故事，或增大散戶對閱文集團（00772）的期望。從港息來看，7日期及1個月短息都大幅抽升，反映短期資金很緊張。是次筆者都會參與閱文招股，只希望能分派一人一手，所以未打算借孖展。但據了解，多間證券行已預留大量資金供散戶申請，可想像閱文上市對短線市場資金有抽緊作用。今天已是招股日，在「T+2」下，要沽股吐現的，相信日前已進行，所以招股前一天成交額收縮至778億元。要等資金回流，恐怕要待閱文上市後，估計日內因資金需要而出現的沽壓減少，對大市有穩定作用。

從向心系統看，大市只是區間市，未有跌穿區間，走勢未有轉壞。現時恒指及國指已營造底部，升穿28500點及11550點將可確認。從小時圖來看，恒指及國指初步轉穩，相信期結前穩中偏好。今明兩天為轉倉高峰期，昨天在28300點以下水平轉倉不多，有望轉倉區會在28300點至28600點之間進行。

再從較長時間去分析，筆者多次用外國計量分析喜用的200天移動平均線，而非香港廣泛應用的250天移動平均線來跟大家分析。今年其實多次整固回調均是偏離200天線太遠。

筆者多篇文章談及應用方法，不贅。大市即使要回歸200天移動平均線，都會在12月中旬至明年2月間先進行橫行整固，現時下跌的空間不多，大跌的機會也不大。維持今年高位尚未見的觀點，由於10月未有升穿29000點，大市高位在12月初出現的機會增加。

整理倉位 迎接變化

今年筆者持重倉內房、資源、醫藥股，由於筆者預料大市明年初會調整，現階段可分段減持資源股，增持現金待明年調整時重新買入。內房股近日仍氣勢如虹，惟已出現分化，強者愈強，次強者開始跟不上，所以汰弱留強，可以把表現較次的內房先行沽出。醫藥股便用上移止賺位模式操作。

步入升浪最後，大價股再次趕上，早前已買的招行（03968）昨天再次發出買入訊號，已有貨的讀者不妨把離場位上移至28元水平；未有貨的朋友，可用衍生工具細注追入，博見33元至34元阻力便先行平倉。保利協鑫（03800）憧憬受惠國策，上次推介大家在0.9元水平買入，仍未中離場位持有至今，大家可把離場位上移1.06元，未有貨的可現價小注，把止蝕位同樣放在1.06元水平。

至於中國建材（03323），筆者在4.5元水平推介過，在5.5元水平再推一次，現時已高見7元，短線十分超買，筆者不建議現水平高追了，不過持貨的朋友可把離場位上移至6元水平。這些個股升幅已巨，要給多一點震盪空間，避免被震走。