即巿股評 港股直擊 國際財經

藍籌工業股業績報喜，刺激周二美國道瓊斯工業平均指數今年第54次創新高，收報23441點，飆167點(0.7%)。根據Factset數字，目前約17%的標普500指數成分股公司已公布第三季度業績，當中約76%的季度盈利勝預期(EPS surprises)，未來數周將有更多標指企業公布季績，料繼續成為市場焦點之一。

事實上，美國總統特朗普早前提議把企業稅率由目前的35%減至20%，企業普遍認為此舉利好營商環境，只有個別公司表示不會因為稅改而調整發展部署，維持對前景的看法不變。

美股牛市由2009年3月展開至今已歷時8年半，目前各大指數處於高位，好友深信高處未算高，淡友擔心位高勢危。當然，股市不會長升不跌，股民提高警覺無可厚非。

從基本面看，美國消費者信心指數仍處於16年高位，失業率更降至2008年金融海嘯前的低水平。不過，高盛警告ISM製造業指數上月升至逾60水平或預示跌市來臨。

高盛指出，自1980年來，ISM製造業指數有8次高於60，其中4次只持續了1個月(詳見是日「信圖分析」)；每當有關指標掉頭回落，標指在其後3至6個月往往出現負回報。另一方面，根據LPL Financial的統計，截至上周五標指已連續33個交易日未見0.5%或以上的跌幅，是自1995年以來最長紀錄；標指年初以來只曾錄得4次下跌1%或以上的跌幅，暫時是1964年後最少的一年。雖然低波幅情況可能成為新常態，但仍不能排除是暴風雨來臨前的平靜。

毫無疑問，投資市場從來都是由貪婪與恐懼主導，就如鐘擺理論，走到一個極端後總會物極必反。參考CNN的金融市場貪婪與恐懼指數的最新讀數為87(指數區間由0至100。0為極度恐懼，100為極度貪婪)，可見股民處於極度貪婪的狀態。一旦大市逆轉，投資者可有充足防備？

看好美股的其中一個主要理據是美國經濟不俗，惟全球最大對沖基金橋水(Bridgewater)創辦人達里奧(Ray Dalio)認為，財富差距不斷擴大，將導致社會矛盾更趨尖銳和不穩定；美國經濟實際上並不如想像般健康，尤其是對基層而言，60%的低下階層不斷受到擠壓，自1980年以來，基層家庭的實際收入增長只是持平，甚至輕微下滑；處身上層40%的富有人士目前的整體財富，是其餘60%基層人士的10倍，遠遠高於1980年時的6倍。達里奧提醒，聯儲局在決策方面應考慮基層的經濟困境，否則貨幣政策或會走上歪路。

港股方面，恒生指數收市報28302點，上升147點(0.5%)。從技術走勢分析，恒指昨日成功收復20天移動平均線(約28255點)及重返成交密集區頂部上方(紅線)【圖】，未來數天宜留意恒指能否穩守其上，從而確認之後運行模式。無論如何，由於恒指14天RSI企穩50強弱分界之上，加上仍在上升通道內運行，意味升勢迄今未受破壞。

信報投資研究部

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