港股直擊 即巿股評

隔晚美股高收，道指創新高。港股連跌兩日、累挫332點後，今日重上20天線。大市上升股份比例近六成，不過重磅中資金融股進入季績期，市場觀察氣氛濃厚，大市成交額不足800億。

恒指高開83點，報28238點已屬半日低，開市後重上20天線(約28239點)水平，半日收市前曾升232點，見28387點全日高，逼近上方10天線(約28444點)，中午升205點。午後反覆，甫開升幅明顯收窄，一度僅升43點，見28198點全日低，尾段回勇。恒指收報28302點，升147點或0.5%。大市今日上升股份比例為58%，下跌股份比例為42%。

全日成交額778.03億元，較上日大減約121.24億元，創本月新低。那邊廂，閱文集團(00772)明起公開招股，每手入場費約1.1萬元，預計散戶反應熱烈。

國企指數收報11493點，升87點或0.8%。

恒指即月期貨收市升123點或0.44%，報28285點，低水18點。

A股高收，滬指升0.26%；深成指升0.86%。兩市成交額約3894億元人民幣。

歐洲三大股市最新個別發展；美國道指期貨最新跌11點，報23391。

藍籌股方面，友邦(01299)四連跌後，今日回升0.6%；滙控(00005)升0.3%；騰訊(00700)升1.3%。中資金融股進入季績期，今日造好，建行(00939)升0.4%；工行(01398)升0.2%；平保(02318)升1.3%；國壽(02628)升0.8%。另外，萬洲(00288)升3.2%；旺旺(00151)升3.5%，為表現最好藍籌；蒙牛(02319)升1.7%。相反，瑞聲(02018)跌0.8%；港交所(00388)跌0.2%；中移動(00941)創近3個月低，現跌0.1%。地產股今日普遍跑輸大市，長實集團(01113)跌0.9%；恒地(00012)跌0.3%；新世界(00017)跌0.5%；領展(00823)跌0.4%。

焦點板塊

醫藥股：連日見支持，今日多股跑出，半新股藥明生物(02269)創新高，收市飆升13.1%。另外，華潤鳳凰醫療(01515)升3.4%；環球醫療(02666)升11%；山東新華製藥(00719)升4.6%；華潤醫藥(03320)升2.1%；聯邦制藥(03933)升2.1%；康臣((01681)升4.5%；上海醫藥(02607)升1.9%；香港醫思醫療(02138)升2.2%；BBI生命科學(01035)升10.5%；金斯瑞(01548)升4.3%；細股精優藥業(00858)飆26.4%；華夏健康(01143)升11%，成交額活躍。

中資電力股：今日跑贏大市，華能(00902)首三季股東應佔盈利28.6億元人民幣，按年下跌74.3%，不過花旗指核心盈利略勝市場預期，股價升3.8%；華潤電力(00836)升2.8%；華電(01071)升2.5%；大唐發電(00991)升1.9%。核電股中廣核電力(01816)升1.8%。

汽車股：主要汽車製造商今日普遍回升，吉利(00175)升2.4%；華晨(01114)升3.6%；長汽(02333)升0.8%；廣汽(02238)升0.2%；北汽(01958)升2.4%；比亞迪(01211)升1.4%。零件商方面，敏實(00425)升2.9%；耐世特(01316)升1.9%。

內房股：板塊昨日回勇後，今日先高後低，收市個別發展。中國恒大(03333)創上市新高，收市倒跌0.5%；融創中國(01918)亦創上市新高，收市跌0.5%。另外，中海外(00688)升2.3%；華潤置地(01109)升0.2%；萬科(02202)升3.1%；碧桂園(02007)跌1.3%；龍湖(00960)升1%。二線股方面，招商局置地(00978)升2.7%；越秀地產(00123)升1.3%；遠洋集團(03377)升3.4%；世房(00813)升1.4%。

重型裝備股：普遍造好，中國龍工(03339)創逾6年高，收市升4.1%；中聯重科(01157)升3% ，其A股升1.08%；濰柴動力(02338)升3.1%，其A股升0.78%，中國重汽(03808)升3.6%；海天國際(01882)升1.3%。

焦點股份

復星國際(00656)：午後曾升9.2%創逾兩年高，收市升9%，成交額8.83億元。高盛發表報告，維持復星國際「買入」評級，上調目標價50%至24元。另外，復星醫藥(02196)創上市新高，收市升1.4%。

中化化肥(00297)：連日回吐，今早曾挫11.5%，收市跌10.9%，成交額1.32億元。集團公布，與控股股東中化集團簽署股份轉讓協議，同意向中化集團出售青海鹽湖(000792.SZ)5.72億股，佔已發行股本約20.52%，涉資80.63億元人民幣。

海航實業(00521)：落鑊炒作，收市急升25.9%，成交額急增至2.86億元。海航集團公布，海航實業以13.99億新加坡元(約76.93億港元)，收購新加坡物流解決方案提供商CWT的交易，日前獲得內地跨境投資併購訊息平台「晨哨併購」評選為「一帶一路十大投資併購案例」之一。同系香港國際建投(00687)升1.9%；海航科技投資(02086)升1.3%。

天寶集團(01979)：股價逆市下挫，曾創7個月低，收市挫兩成，為表現最差港股，3連跌累挫31.3%。

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