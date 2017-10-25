港股直擊 即巿股評

今日繼續本周一(23日)的話題，作金匯教育(08160)的後續分析，前文表示上次分析日期為今年9月8日，而參考上市初期的股價表現及成交量分布，知道散戶能賺一倍或以上的機會極微。

看有心人是否散貨

筆者用了前文較長篇幅分析上市初期承配人和散戶的獲利情況，目的是想指出有心人截至今年9月7日透過此股取得的賬面利潤絕對不多。參考上市首日(2016年12月2日)中央結算系統(簡稱CCASS)顯示參與者有108名，持有約1.718億股，實則此股當時已悉數行使超額配股權，多發2250萬新股，合計公眾持股量為1.725億股，與上述CCASS股數相若，反映當時在CCASS的全屬街貨。而首名參與者廣發証券持有約7084萬股，佔公眾持股量41.06%；但再看今年9月6日CCASS數據，該券商仍是首名參與者，並且持股量增至約7694萬股，增持近611萬股，變為佔公眾持股量44.61%，暗示有心人已持股超過九個月，仍未散貨，加上留意自8月25日微升一個價位收報0.26元後，除了見股價逐步上揚，更於8月30日開始成交量漸見增加，由8月30日至9月2日均不足100萬股，增至其後四個交易日成交量均不少於188萬股，而這四日的平均成交量更超過300萬股，形成「價量齊升」格局。

留意一次射倉活動

由8月25日收報0.26元，至9月7日收報0.385元，累升超過48%，參考上市首六日成交量均為1000萬股上，而於9月7日卻只有約380萬股，反映當時屬「乾升」格局，認為股價仍有上升空間。無獨有偶於8月25日有公開發售前投資者陳家揚將全數1645萬股放進CCASS的輝立証券，令其持股量由不足450萬股大增至超過2000萬股，並於9月6日輝立証券持股量維持不變，以及從8月25日至9月7日累計成交量約1463萬股，仍少於陳家揚持有的1645萬股，證明他以沽貨離場機會不大。於上市前發布的招股書顯示，陳家揚的代價為300萬元，計出每股成本價為0.1824元，而從8月25日至9月7日計出的平均成交價為0.3273元，若上述約1463萬股僅換手一次，並為陳家揚所釋出貨量，賬面回報率為79.47%，但利潤只有212萬元，就著賬面利潤未達成本之一倍而言，離場誘因並不強烈，然而上市六個月早於今年6月1日已完結，陳家揚賺少一點離場也是有可能的。不過考慮到沽出股數為1645萬股，透過場內交易已證明不成立；但以場外交易是可行的，筆者卻想指出這樣通常是有心人接貨，並且普遍會由一間券商持股放進另一券商之中，如今輝立証券毫無減持，反映透過場外交易沽貨的假設也不成立，自然令人聯想到股價仍有上升空間。

股價具備上揚條件

再看貨源歸邊程度，於9月6日CCASS顯示參與者有83名，較常見的100名或以上為少，初步已見貨源歸邊影子。她們持有約1.89億股，扣除陳家揚持股後，計出CCASS街貨量約1.72億股，其中首四名參與者均持有超過1000萬股，認為屬有心人持貨機會大。她們佔參與者總數僅4.82%，卻持有約1.21億股街貨 (已扣除陳家揚持股)，計出街貨佔比為70.07%，因已高於六成，反映貨源已被歸邊。另想指出於上市首日(去年12月2日)首四名參與者同樣每名持有1000萬股或以上，並有兩名是重覆出現，四名合計持有1.248億股，計出有心人釋出貨量不足400萬股，連同上述各項分析，反映股價具備繼續上揚條件。

九日賺十萬不是夢

於9月8日開報0.38元，全日以此價成盤有15宗成交，共86.40萬股，理應可於此價進場，相對9月18日高見0.73元，即歷時僅八個交易日已升逾92%。若留意於9月8日成盤價介乎0.325至0.38元有60宗成交，共351.60萬股，平均成交價為0.3656元，相對0.73元之回報率為99.69%，無異於成了倍升股。事實上，於9月18日的成交量為270萬股，成交金額約182.57萬元；若以9月8日最低成盤價的270萬股作比較，成交金額約97.24萬元，計出利潤約85.33萬元，回報率仍有87.77%。這樣看來，只要能把握當時的機會，散戶要獲利10萬元或以上，是絕對可行的。

聶Sir

富途證券證券分析師

證監會持牌人士

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