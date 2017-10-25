港股直擊 即巿股評

隔晚美國三大指數高收，當中道指創收市新高。港股連跌兩日後，今早收復20天線。

恒指高開83點，報28238點已屬半日低，開市後重上20天線(約28242點)水平，半日收市前升幅進一步擴大，最多升232點，見28387點，逼近上方10天線(約28450點)。恒指中午收報28360點，升205點或0.7%，大市成交額406.93億元。

國企指數中午收報11529點，升124點或1.1%。

A股半日高收，滬指升0.12%；深成指升0.45%。

藍籌股方面，友邦(01299)四連跌後，半日回升0.9%；滙控(00005)升0.2%；騰訊(00700)升1.3%。中資金融股進入季績期，今早造好，建行(00939)升0.9%；工行(01398)升0.8%；平保(02318)升2%；國壽(02628)升0.8%。另外，萬洲(00288)升3.8%；旺旺(00151)升3.6%。相反，瑞聲(02018)跌0.8%；九倉(00004)和恒隆地產(00101)跌約0.3%。

焦點板塊

內房股：板塊昨日回勇後，今早進一步造好。中國恒大(03333)創上市新高，半日僅升0.6%；融創中國(01918)亦創上市新高，半日升1.9%。另外，中海外(00688)升2.7%；華潤置地(01109)升0.8%；萬科(02202)升3.8%；碧桂園(02007)升0.6%；龍湖(00960)升2.3%。二線股方面，招商局置地(00978)升2.7%；越秀地產(00123)升2%；遠洋集團(03377)升3.2%；世房(00813)升3%。

中資電力股：今早跑出，華能(00902)首三季股東應佔盈利28.6億元人民幣，按年下跌74.3%，不過花旗指核心盈利略勝市場預期，股價半日升4%；華潤電力(00836)升4.2%，為表現最好藍籌；華電(01071)升2.5%；大唐發電(00991)升2.7%。核電股中廣核電力(01816)升1.8%。

汽車股：主要汽車製造商今早反彈，吉利(00175)升3.2%；華晨(01114)升2.6%；長汽(02333)升2.5%；東風(00489)升1.5%；廣汽(02238)升2.9%；北汽(01958)升2.4%；比亞迪(01211)升2.3%。零件商方面，半新股信邦(01571)升2%；敏實(00425)升3.7%；耐世特(01316)升1.4%。

醫藥股：連日見支持，今早多股跑出，半新股藥明生物(02269)創新高，半日飆升10.5%。另外，華潤鳳凰醫療(01515)升2.5%；中生製藥(01177)升1.9%；環球醫療(02666)升5.5%；山東新華製藥(00719)升3.1%；香港醫思醫療(02138)升2.8%；金斯瑞(01548)升2%；細股精優藥業(00858)飆34.8%。

焦點股份

中化化肥(00297)：連日回吐，今早曾挫11.5%，半日跌6.1%。集團公布，與控股股東中化集團簽署股份轉讓協議，同意向中化集團出售青海鹽湖(000792.SZ)5.72億股，佔已發行股本約20.52%，涉資80.63億元人民幣。

海航實業(00521)：今早落鑊炒作，半日急升23.5%，報0.5元，成交額急增1.9億元。海航集團公布，海航實業以13.99億新加坡元(約76.93億港元)，收購新加坡物流解決方案提供商CWT的交易，日前獲得內地跨境投資併購訊息平台「晨哨併購」評選為「一帶一路十大投資併購案例」之一。

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