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今日 12:14 港股直擊 即巿股評

恒指半日升205點 重返廿天線

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隔晚美股三大指數高收，道指再創新高。港股兩連跌後，今早重返20天線，有逾兩百點的升幅。

恒指高開83點，報28238點，已屬半日低，甫開隨即重上20天線(約28242點)水平，其後反覆走高，今早最多升232點，見28387點。恒指中午收市報28360點，升205點或0.73%，大市成交額406.93億元。

國企指數報11529點，升124點或1.09%。

藍籌股方面，萬洲(00288)止跌回升3.83%；旺旺(00151)漲3.63%；中海油(00883)受惠隔晚外圍油價造好，升1.92%；中國人壽(02628)及平保(02318)分別升0.8%及1.97%。

汽車股造好，耀萊集團(00970)擬以每股0.5681元配售8億股，集資4.4億元，股價今早升7.25%。中升控股(00881)創兩周高，半日升3.76%；廣汽集團(02238)曾見21.4元上市新高，中午收市則升2.94%；吉利(00175)反彈3.19%。

中資電力股受追捧，華能國際電力(00902)第三季純利按季大增，今早升4.03%；華潤電力(00836)抽高4.25%，為表現最好藍籌。大唐發電(00991)亦升2.7%。

更多港股資訊，請瀏覽<港股360>。

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