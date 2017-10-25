港股直擊 即巿股評

終於都上晒公司啲課堂，仲要拎埋張Cert返屋企。不過就真係唔知張Cert有咩用，是但啦；至於噚日恒指就真係一啲都唔是但，因為佢真係穿過20天線，亦即保歷加通道中軸，就算無係最低個位28089點出貨，但5分鐘恒指圖上都見由下晝2點至3點呢度時間，SlowSTC(14,3)保持低水平，更出現過幾次%K線同%D線跌到得返個位數，前日嘅恒指熊(61769)試水溫大成功。若然噚日打算做貪心鬼嘅話，技術分析都話你知貪唔過，事關喺下晝3點半時，恒指5分鐘圖上見SlowSTC(14,3)已經由超賣變成超買，雖然呢個唔係走熊仔嘅最佳時機，但都話你知：得返半個鐘就收市，動作要快啦。更何況現市始終未有弱不禁風嘅理由，見今日恒指裂口高開就可見一斑啦。

今日返到公司，多嘢做到真係要搵張紙mark低先記得，首選第一件事就梗係交咗呢隻稿先啦。日線圖睇恒指今日粒燭處於20天線(28238點)樓上，依家10點19分，按低位暫時做過28238點計算，即係恒指真貼住條20天線上面，黐唔黐得實我就唔知，不過見SlowSTC(14,3)、MACD同14RSI都未到地時，咁即係仲有位向下行啦。

「有位下行唔表代個市想下行架？」開恒指牛熊證街貨圖睇吓先啦，依家10點23分，恒指現價28268點，升緊113點。上方熊證最貼價嘅係28500至25899點，呢度有相當於62張期指；如要數熊證最重貨嘅話，就要數到上28800至28899點，呢度有1044張期指，同現價就有631點距離。

再睇下方牛證，最貼價嘅係28000至28099點，呢度有相當於1537張期指，亦係牛證嘅重貨區所在地，同現價比只係相差268點，呢個情況好明顯下行又近又多證，咁就捉定隻恒指熊(65713)，收回價28750點，呢隻熊仔雖然成交未係好多，但槓桿有成48倍，用嚟做day trade或者今日買、明早走呢啲咁短線嘅就比較適合啦；控制注碼都好重要架，以目前市況都係細注啲、採密食當三番比較穩陣。希望隻熊仔可以幫補吓我今晚請個識咗廿幾年嘅老友阿賢食生日飯啦！

作者阿珊，從事財經及投資版報道超過10年，由平面媒體走到網絡世界。相信技術分析，由窩輪到牛熊證無一不炒，唔貪心，志在搵餐下午茶。

電郵：[email protected]