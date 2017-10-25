訂閱 / 續訂
|
註冊
登入
熱門：

今日 10:10 港股直擊 即巿股評

【異動股】海航實業落鑊飆22% 成交急增

放大圖片

海航實業(00521)今早見炒作，曾急升22.2%，報0.495元，現升17.3%，成交額增至6790萬元，為超過4個月最高。

海航集團公布，海航實業以13.99億新加坡元(約76.93億港元)，收購新加坡物流解決方案提供商CWT的交易，日前獲得內地跨境投資併購訊息平台「晨哨併購」評選為「一帶一路十大投資併購案例」之一。

其他海航系股份方面，香港國際建投(00687)升2.9%；海航科技投資(02086)升0.3%。

最新推出的《360選股器》助您篩選心水股，歡迎免費試用。

  • 熱門新聞

    • 回上

    信報簡介 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 廣告查詢 | 信報會議中心租賃 | 加入信報 | 聯絡信報

    股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

    本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。