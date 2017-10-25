港股直擊 即巿股評

海航實業(00521)今早見炒作，曾急升22.2%，報0.495元，現升17.3%，成交額增至6790萬元，為超過4個月最高。

海航集團公布，海航實業以13.99億新加坡元(約76.93億港元)，收購新加坡物流解決方案提供商CWT的交易，日前獲得內地跨境投資併購訊息平台「晨哨併購」評選為「一帶一路十大投資併購案例」之一。

其他海航系股份方面，香港國際建投(00687)升2.9%；海航科技投資(02086)升0.3%。

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