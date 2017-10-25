港股直擊 即巿股評

中化化肥(00297)連日回吐，今早開市後暫時最多跌11.5%，見1.46元為一周新低，現挫10.9%，成交額4610萬元。

集團公布，與控股股東中化集團簽署股份轉讓協議，同意向中化集團出售青海鹽湖(000792.SZ)5.72億股，佔已發行股本約20.52%，涉資80.63億元人民幣。

當中約40億元人民幣擬用於償還未償貸款，其餘用作滿足未來戰略發展與日常經營支出的需求。

中化化肥股價周一曾見1.81元創逾兩年高。

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