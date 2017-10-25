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高盛在全球選出50隻股票，認為該等企業有實現可持續的快速增長，並有跑贏市場的潛力。美國入選的企業包括特斯拉、亞馬遜等；中國入選的企業包括京東、舜宇光學科技(02382)等。

入選的美國企業方面，被稱為FANG的4間企業當中，只有亞馬遜、谷歌母公司Alphabet上榜；Facebook及Netflix雖符合該行增長標準，但因估值較高未有入選。

其他入選的還包括特斯拉、Paypal、天然有機食品連鎖零售公司Sprouts Farmers Markets、家居電商Wayfair、戶外景觀供應商SiteOne Landscape、美妝連鎖零售商Ulta Beauty、旅遊網站Expedia、特色零售商Five Below、建材公司Summit Materials、半導體設備生產商Lam Research、郵輪公司Norwegian Cruise Line。

另外，地板龍頭企業Floor & Decor、臨床研究公司INC Research、最大點評網站Yelp、Domino’s Pizza、微波模擬晶片供應商MACOM Technology、網絡安全廠商防特網Fortinet、Gulfport Energy、油氣公司PDC Energy、移動支付服務提供商Square，以及軟件公司Ultimate Software。

中國方面，包括京東、舜宇光學科技、敏實集團(00425)、安踏體育(02020)、申洲國際(02313)、中國生物製藥(01177)、申洲國際(02313)、58同城、均勝電子、歡聚時代、立訊精密、陌陌科技、網易、華策影視、大華股份。

其他地區入選的股份包括印尼電訊公司PT Telekomunikasi Indonesia、南韓搜尋門戶NAVER、日本最大招聘機構Recruit及俄羅斯X5 Retail Group等。

高盛選出的長期增長股，選股因素包括銷售及盈利增長、市值及估值水平。