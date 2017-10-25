今日 09:16
港股直擊
即月期指高開94點報28256，較上日現貨收市高水101點。
H股指數期貨高開36點報11438，高水32點。
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永泰爆冷110億奪嘉咸街商地
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奧立仕控股股東減持2.21%
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