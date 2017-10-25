港股直擊 即巿股評

隔晚美股造好，道指又破頂。港股兩連跌累挫332點、創本月收市新低後，料今早可回升，恒指或續於20天線水平爭持。

道指收市升167點或0.72%，報23441點 ，創收市新高。標準普爾500指數收市升4點或0.16%，報2569點；納斯特綜合指數收市升11點或0.18%，報6598點。多家美國大型企業公布業績，當中卡特彼勒和3M表現勝預期，股價分別升半成和5.9%。另外，美國將公布上月新屋銷售和耐用品訂單數據。而英國將公布第三季GDP。

美國上市的主要港股預託證券(ADR)價格，和本港上日收市價比較，造價接近全線上升，滙控(00005)ADR折合港元計收報76.54元，較本港上日收市升4仙；騰訊(00700)ADR收報348.82元，升1.42元；國壽(02628)ADR收報25.25元，升0.15元；中海油(00883)ADR收報9.92元，升1仙；中石油(00857)ADR收報4.97元，升4仙；中石化(00386)ADR收報5.7元，升3仙；中移動(00941)ADR收報78.11元，升0.38元；聯通(00762)ADR收報11.32元，無升跌；中電信(00728)ADR收報3.99元，升2仙。

ADR港股比例指數收報28232點，升77點或0.28%。夜市期指收報28300點，升138點，較昨日恒指收市高水145點。恒指收報28154點，跌150點或0.5%，連跌兩日累挫332點或1.2%，失20天線(約28199點)，創本月收市新低。恒指短線支持為下方50天線(約27893點)，阻力位為本月19日高位28798點。

焦點板塊

本地地產股：市建局公布，由小型發展商永泰地產(00369)及資本策略地產(00497)組成的財團，奪得中環卑利街/嘉咸街重建項目地盤C，市傳中標價約110億元，屬市建局歷來最貴項目，貼近預期上限，估計總投資額約139億至143億元，每方呎總成本3.2萬至3.3萬元，與區內可售的甲級商廈作價相若。留意本地地產股反應。

中資金融股：本周將陸續公布第三季業績，中信銀行(00998)公布截至9月底止首三季盈利347.38億元人民幣，按年增0.56%。每股盈利0.68元人民幣。另外，國壽(02628)、建行(00939)和重慶銀行(01963)明天(26日)將公布業績；郵儲行(01658)、交行(03328)、招行(03968)、新華保險(01336)、平保(02318)和太保(02601)將於後日(27日)公布業績。

石油相關股：沙地阿拉伯表態推動油市回復平衡，隔晚外圍油價向上，紐約12月期油升57美仙或1.1%，收市報每桶52.47美元，創逾6個月新高；布蘭特12月期油升1.7%，為近1個月新高。

焦點股份

港交所(00388)：行政總裁李小加表示，有關同股不同權企業在港上市的諮詢已完成，下一步需要商討透過主板抑或新板來進行，倘若主板市場已經可以兼顧到同股不同權企業的上市，沒有必要另設新板市場，目前市場已找到共識範圍。港交所昨日一度逆市抽升2.1%，收市僅升0.4%。

華能國際電力股份(00902)：按中國會計準則編製，首三季股東應佔盈利28.6億元人民幣，按年下跌74.3%，期內營業收入按年上升10.79%。

中國金茂(00817)：公布執行董事及首席財務官江南獲邀就一項調查到廉署會面。此前，廉署人員曾到訪該公司位於香港的主要辦事處以執行一項搜查令，該公司應要求提供某些文件及記錄，以協助廉署調查。據集團所知，集團及其任何附屬公司均不是有關調查的對象。

今日公家公司將公布業績，包括：廣深鐵路(00525)、麗珠醫藥(01513)、晨嗚紙業(01812)、紫金(02899)、維達國際(03331)和福耀玻璃(03606)。

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