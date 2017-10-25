即巿股評 港股直擊

最近的財經頭條除了道指連續新高以外，比較搶眼的要數中國A股的貴州茅臺市值突破7000億。

貴州茅臺作爲A股較有代表性的股王，經歷了數個週期而屹立不倒繼續引領羣雄，是非常難得的。

將茅臺的股價圖月線圖打開，發現其圖形和美國道指何其相似，目前都處於急升階段，由於圖表使用普通座標，過往的調整顯得不那麼重要了。

實際上，股王之路並不是一帆風順，茅臺在08年炒上200元，過百倍市盈率，其後跌至不到90，慘遭腰斬，其後12年底再度勇闖高峯突破250元，當時市盈率已經下降到30倍左右，其後14年120元見底，當時市盈率卻不到10倍。

目前，最近暫時創下的記錄新高價是585元，超過30倍的市盈率，估值已經是近幾年的高峯。

當我們拉長眼光來看，每一個泡沫的樣子基本都是差不多的，而真正的底部亦會具有類似特徵。每一個急漲的泡沫，其後幾乎都會是急速回落。當該市場或者該公司的長期發展向上的時候，底部將不斷擡高，不變的是底部的低估值與高點的高估值。所謂賣高買低，其實就是股神巴菲特運用價值投資的操作手法。

目前道指，在突破23000前出現跳空裂口，並沒有被填補，是強趨勢的利好信號，說明市場繼續處於飆升狀態。

如果你參考恒生指數最近15年也好，07年也好，市場泡沫的例子告訴我們，一旦確認市場處於泡沫之中，上漲會引來更多買盤加快上漲，而下跌更加吸引更多的買盤從而有更大的動力推高市場。市場瘋狂起來是不會跟你講估值的，切勿隨意沽空。可是，有幾分清醒有幾分醉就要自己想清想楚了！

另一個現象，就是此輪上漲中，伴隨着大量資金沽長債買短債，搏yield curve變得陡峭。這說明，市場很看好經濟周期復甦，這明顯利好有放鬆管制憧憬的金融股。亦利好經濟週期相關的大宗商品，銅就恰恰接近今年高位。

這一切都助長着催谷着泡沫。在這種市場下，切記善用期權控制風險，放大利潤，play smart！

編按：作者施華格，時易網創辦人。曾任家族信託基金的投資組合經理、大行操盤手，鑽研循環周期、江恩理論、波浪理論超過10年，把理論融入實戰，擅長捕捉市場轉角，他會逢周三開市前於《周期論勢》分享市場看法。